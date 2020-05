Caixa Econômica Federal abre agências no sábado (02)

A CAIXA abrirá 800 agências neste sábado (02), de 8h às 12h, para atendimento exclusivo de informações e saque sem cartão do auxílio emergencial.

Consulte as agências que estarão abertas:

http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/agencias-horario-especial/Paginas/default.aspx

A CAIXA anuncia a antecipação do saque sem cartão para os nascidos em setembro e outubro que já poderão efetuar a transação a partir desse sábado (02).

Confira o calendário

02 de maio – nascidos em setembro e outubro

05 de maio – nascidos em novembro e dezembro

Os beneficiários que receberam o crédito do Auxílio Emergencial na Poupança Social Digital já podem efetuar o saque do benefício em espécie. O saque é realizado nos caixas eletrônicos da CAIXA, nas unidades lotéricas e nos correspondentes CAIXA Aqui, de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento.