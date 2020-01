Calendário de Eventos 2020 está disponível no site da Setur

A primeira edição deste ano do Calendário de Eventos do Espírito Santo já está publicada no site da Secretaria de Turismo (Setur). No material constam os eventos programados pelas administrações municipais durante o ano. Esta é a primeira versão 2020 e a atualização do calendário será feita a cada quatro meses.

O levantamento foi feito junto as instâncias de governança das regiões turísticas do Estado e as secretarias de turismo municipais. Na próxima edição, as empresas de eventos cadastradas no Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) também serão procuradas. “Este é mais um serviço que disponibilizamos tanto para os turistas quanto para os empresários da área para que possam planejar suas ações, explica o secretário de Estado de Turismo em exercício, Gedson Merízio.

Ele explica que o material colabora na organização de serviços como elaboração de pacotes a determinados destinos, organização de serviço de transportes, além de serem oportunidades de trabalho direto para diversas atividades como decoração, cerimonial e atendimento.

O calendário está disponível no site da Setur.

Confira: https://setur.es.gov.br/calendario-de-eventos