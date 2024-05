Calendário de eventos no mês de maio está recheado de atrações culturais e turísticas

Maio se apresenta como um mês imperdível para os moradores e turistas que buscam experiências únicas e enriquecedoras em solo capixaba. O calendário da Secretaria do Turismo (Setur) está repleto de eventos, promovendo uma gama diversificada de atividades culturais e de lazer em diferentes municípios do Espírito Santo. Desde festivais gastronômicos até encontros de veículos antigos, maio promete oferecer opções para todos os gostos.

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, expressou entusiasmo em relação à diversidade e abrangência dos eventos programados. “Estamos orgulhosos de apoiar uma variedade de iniciativas culturais e turísticas do Estado. Estes eventos não apenas destacam a riqueza de nossa cultura, mas também fortalecem a economia local e promovem o turismo em toda a região”, afirmou Lemos.

Alguns dos destaques do calendário são a Festa do Divino Espírito Santo, em Viana; o Terço dos Homens, em Vila Velha; e os Passos de Anchieta, em Anchieta, que ocorrerão ao longo do mês. Além disso, eventos como a Super Open 2024, em Alfredo Chaves, e o Circuito de Cervejas Artesanais, em Santa Maria de Jetibá, prometem atrair visitantes de todo o Estado.

O mês de maio também será marcado por celebrações religiosas e eventos tradicionais, como a Missa em Italiano, em Venda Nova do Imigrante, e a Festa do Socol, também em Venda Nova do Imigrante. Para os amantes do esporte haverá corridas de rua e competições de surfe em diferentes localidades.

