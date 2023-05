Câmara de Iconha disponibiliza Ouvidoria Digital para cidadãos

Com o intuito de aproximar e estreitar a relação junto ao cidadão iconhense, a Câmara Municipal de Iconha, em parceria com a Controladoria Geral da União (CGU), está disponibilizando o FalaBR, uma Ouvidoria Digital que permite ao cidadão registrar denúncias, elogios, reclamações, solicitações de acesso a informação e sugestões.

Para isso, basta acessar o link https://falabr.cgu.gov.br/publico/ES/Iconha/Manifestacao/RegistrarManifestacao realizar o cadastro e abrir o protocolo de atendimento de acordo com as informações que deseja repassar, as quais são direcionadas ao setor responsável.

Os maiores sistemas governamentais de ouvidoria (e-Ouv) e de acesso à informação (e-Sic) do Brasil se integraram para formar o Fala.BR. Desenvolvido pela Controladoria-Geral da União (CGU), a plataforma permite aos cidadãos fazer pedidos de informações públicas e manifestações de ouvidoria, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação e o Código de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos.

O Fala.BR engloba ferramentas que já somam mais de 1,2 milhão de pedidos de acesso e de manifestações, direcionados a órgãos do Poder Executivo Federal. Além disso, atende a cerca de dois mil órgãos e entidades de todos os entes e poderes da federação.