Capixabas representam o Estado no Mundial de bodyboarding no Marrocos

today19 de fevereiro de 2024 remove_red_eye90

Quatro grandes nomes do bodyboarding capixaba vão representar o Estado no Campeonato Mundial IBC: Luna Hardman, Maira Viana, Maylla Venturin e Neymara Carvalho. A competição tem início nesta terça-feira (20), no Marrocos, e vai reunir bodyboarders da elite mundial no local.

Destaques internacionais da modalidade, as capixabas são contempladas pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Entre elas, Maira Viana e Maylla Venturin tiveram as passagens aéreas concedidas pelo programa Voe Atleta, também da Sesport, para garantir a participação no evento.

Esse será o primeiro evento da temporada na modalidade e as provas serão disputadas na costa de Agadir, conhecida pelas condições ideais de ondas que prometem um torneio emocionante. O campeonato conta pontos para o ranking internacional e segue até o dia 02 de março.

No ranking IBC 2023, a pentacampeã mundial Neymara Carvalho ficou em terceiro lugar na categoria Adulto, enquanto Maira Viana terminou em quinto lugar. Maylla Venturin ficou em quinto lugar na categoria Master. Já Luna Hardman terminou em quarta posição na categoria Junior.