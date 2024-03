Caratecas capixabas conquistam medalhas e se classificam para final do Campeonato Brasileiro

Nesse domingo (17), Ana Carolina Batista, Amanda Bissoli, Claudina Aguiar e Helen Tatagiba deram um show de luta na primeira etapa classificatória do Campeonato Brasileiro de Karatê e estão com a vaga garantida na final do circuito que acontecerá no fim do ano. As atletas também conquistaram seis medalhas na disputa, realizada em Caucaia, no Ceará.

Ana Carolina Bastista, Claudina Aguiar e Helen Tatagiba são contempladas pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). A carateca Amanda Bissoli viajou com apoio do Voe Atleta, também da Sesport.

Na categoria kata sênior, Claudina Aguiar subiu ao topo do pódio e conquistou título de campeã. Helen Tatagiba também foi campeã na categoria kata cadete e medalhista de bronze no kumite cadete -61kg.

Já Amanda Bissoli se sagrou vice-campeã nas categorias kata sênior e kata sub-21. Ana Carolina também teve um bom resultado na disputa e trouxe a medalha de bronze no kumite sênior +68kg.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).

Voe Atleta

O Voe Atleta, antigo Compete Esportivo, é um programa que custeia passagens de avião, com o intuito de viabilizar a participação de atletas e paratletas capixabas em competições nacionais e internacionais.