Cariacica 133 anos: aniversário da cidade contará com shows e festas para toda a família

today30 de maio de 2023 remove_red_eye120

O município de Cariacica comemora no próximo dia 24 de junho seus 133 anos. E para comemorar a data, a prefeitura municipal preparou uma programação cultural para toda a família, sempre com entrada franca.

“Preparamos esta festa para comemorar com todo o povo de Cariacica os avanços da nossa cidade. É o momento de celebrarmos os investimentos e as melhorias que estão acontecendo em todas as regiões. Todos estão convidados para comemorar juntos nesta grande festa! ”, destacou o prefeito Euclério Sampaio.

As festividades começam na quinta-feira (1º), em Cariacica-Sede, na Avenida Presidente Getúlio Vargas. A partir das 19h30 haverá benção ecumênica seguida de apresentação da Banda da Polícia Militar.

A festa por lá continua na sexta (2) com Orquestra Capixaba de Viola Caipira, Emerson Renato e Grupo Moxuara.

Sábado (3) tem Exposição de Carros Antigos, das 13 às 20 horas, e a partir das 18 horas acontecem shows de Max Carvalho e convidados, Banda João Bananeira e Los Lopas.

“A programação do aniversário de 133 anos de Cariacica foi pensada para levar alegria e diversão para os moradores de todas as regiões da cidade. Em breve anunciaremos mais novidades desta grande festa que está sendo realizada pela prefeitura de Cariacica”, avisou Shymenne Benevicto de Castro, secretária municipal de Governo.

Quadrilha e forró

Como o aniversário é no dia de São João, padroeiro da cidade, não poderiam faltar as tradicionais quadrilhas. Entre os dias 16 e 18 de junho acontece o Grande Festival de Quadrilhas, em Jardim América, próximo ao estádio da Desportiva.

O arrasta-pé vai rolar solto no Matrix Music Hall no dia 16 com a 1ª Festa da Melhor Idade, que terá show de Deco Bandeira Trio de Forró.

A programação terá ainda o festival Chorinho na Jerusalém, no dia 18, em Vila Palestina, e a tradicional Festa de São João Batista, em Cariacica-Sede, entre os dias 21 e 25 de junho.

Confira a programação

Quinta (1º), sexta (2) e sábado (3)

Abertura oficial das comemorações

Local: Rua Presidente Getúlio Vargas, próximo ao Centro Histórico Eduartino Silva.

01/06 (quinta-feira), às 19h30

Bênção ecumênica.

Abertura oficial.

Apresentação da Banda da Polícia Militar.

02/06 (sexta-feira), às 19h30

Apresentação da Orquestra Capixaba de Viola Caipira.

Show do cantor Emerson Renato.

Show do Grupo Moxuara.

03/06 (sábado), das 13h às 20h

Exposição de carros antigos.

Shows de Max Carvalho e convidados.

Show da banda João Bananeira.

Shows da banda Los Lopas.

Dia 16 de junho

1ª Festa da Melhor Idade

Local: Matrix Music Hall, em Rio Branco.

Das 13 às 17 horas – Deco Bandeira Trio de Forró.

Dias 16, 17 e 18 de junho

Grande Festival de Quadrilhas

Local: Rua José Himério, próximo ao Estádio da Desportiva, Jardim América.

Dia 18 de junho

Chorinho na Jerusalém

Local: Praça de Vila Palestina, das 12 às 16 horas.

Dias 21, 22, 23, 24 e 25 de junho

Festa de São João Batista

Local: Praça Marechal Deodoro da Fonseca, Cariacica-Sede.

foto Claudio Postay