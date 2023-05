Cariacica abre processo seletivo para contratação de técnicos em saúde bucal e enfermagem

A Secretaria Municipal de Governo e Recursos Humanos (Semgo) está com processo seletivo aberto para contratação temporária de técnicos em saúde bucal e de enfermagem. As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio eletrônico até as 14 horas da próxima quarta-feira, dia 31 de maio. A carga horária de cada cargo é de 40 horas semanais e os vencimentos de R$ 2 mil mensais.

Os pré-requisitos para o cargo de técnico em saúde bucal são: ensino médio completo e curso técnico em Higiene Dental/Saúde Bucal, ministrado por instituição de formação profissional reconhecida pelo MEC, registro no respectivo conselho de classe, conhecimento básico de processador de textos e de planilha eletrônica, entre outros.

Já para o cargo de técnico de enfermagem é preciso ter ensino médio completo e curso técnico em Enfermagem, registro no respectivo conselho de classe, conhecimentos básicos de processador de textos, planilhas eletrônicas e internet, entre outros.

Clique aqui para fazer a inscrição.

Mais informações podem ser conferidas no edital (clique aqui).