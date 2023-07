CARIACICA | Edital para novo concurso da Guarda Municipal será publicado em agosto

A prefeitura de Cariacica está preparando um novo concurso para agentes da Guarda Municipal. O edital do concurso deve ser publicado em agosto, e a expectativa é que sejam ofertadas 35 vagas para início imediato mais formação de cadastro de reserva.

Atualmente, o efetivo da Guarda é composto por 43 agentes. Para participar do novo concurso, o candidato precisa ser brasileiro, idade mínima de 18 anos e no máximo 35 anos, ensino médio completo, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, entre outras.

O salário dos novos agentes será de R$ 2.200,00 + R$ 660,00 referente ao adicional de periculosidade + R$ 1 mil (referente a escala especial) + R$ 2.148,05 (auxílio fardamento, pago em uma única parcela no mês de abril de cada ano) + R$ 500,00 de auxílio-alimentação.

O secretário de Defesa Social, Cláudio Vitor, explica que o concurso visa ao preenchimento das vagas existentes na lei e a recomposição do efetivo. “Nosso objetivo é fortalecer a segurança pública na cidade com mais agentes nas ruas”, disse o secretário.

A secretária de Governo e Recursos Humanos, Shymenne Benevicto de Castro, destaca que a realização de concurso é um compromisso da gestão. “A gestão está trabalhando visando ao fortalecimento da segurança na cidade e promoção do bem-estar da população de Cariacica”, disse.

fotos Claudio Postay