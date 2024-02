Carnaval em Guarapari foi marcado pela tradição da folia em família

today14 de fevereiro de 2024 remove_red_eye43

Foram quatro dias de muita folia. O sucesso da tradição foi mantido com muita folia para todas as idades e as famílias conseguiram se divertir no Centro, onde aconteceram os desfiles de blocos e escolas, e na Praia do Morro, com blocos de rua e no embalo das marchinhas.

A programação começou no sábado (10), com a presença das Escolas JK e Imperial, os Blocos das Misses, Central, Olaria 2000, Papadefus, Amigos da Fonte, Turma do Funil, Olaria Olariô, e o Bloco Papinha, trazendo as brincadeiras das crianças para o tradicional Carnaval da Família, na Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro. Foram duas apresentações do Bloco Papinha, uma no Centro, no domingo, e outra na terça de Carnaval, com belas fantasias e muita alegria.

O clima da folia foi amplo também na Praia do Morro, nos quatro dias de carnaval. Na Avenida Beira Mar muitas famílias acompanharam o carro de som no ritmo das marchinhas. E teve blocos também, na segunda rolou a participação do Bloco Caneco Sujo, e repetindo o sucesso que foi no Centro, quem fechou o último dia de programação na Praia do Morro foi a Turma do Funil, bloco com mais de 20 anos de tradição na cidade. Ninguém ficou parado, a orla esteve lotada e o comércio sempre cheio nos quatro dias de festa.

Para o Prefeito Edson Magalhães, foi bom ver a cidade feliz e segura, com o movimento do Carnaval Família, com a nossa organização. “É com grande satisfação que realizamos mais um carnaval em nossa querida Guarapari. Este é um momento especial para nossa comunidade, onde celebramos não apenas a festa, mas também a tradição e o carnaval familiar, trazendo ainda mais alegria para as ruas da cidade. O Carnaval da Família é uma das marcas registradas de Guarapari, proporcionando muita segurança para os nossos moradores e visitantes.”

O secretário de turismo, Edgar Behle, disse que o objetivo de manter a tradição do Carnaval Família foi promover uma programação bem alegre e tranquila para os foliões. “O carnaval foi um período de intensa atividade em nossa cidade, com a rede hoteleira atingindo uma ocupação superior a 60%. Nosso objetivo foi proporcionar aos foliões uma experiência tranquila e memorável, com ênfase na segurança, limpeza e na organização dos blocos tanto no Centro quanto na Praia do Morro.

O presidente do Bloco Papinha, Leno Monjardim, afirmou: “O carnaval de Guarapari é um momento muito especial para nós. É uma oportunidade de reunir as famílias, vestir nossas fantasias e celebrar a alegria em comunidade. Estamos muito felizes em ver tantas crianças e adultos participando conosco. Agradecemos o apoio da prefeitura, em especial ao prefeito Edson Magalhães, e a todos os envolvidos na organização deste evento tão importante para Guarapari.”