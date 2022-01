Carnaval: PMV anuncia adiamento dos desfiles das escolas de samba para abril

Os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória 2022 foram adiados para os dias 7, 8 e 9 de abril. No início da noite desta sexta-feira (21) o prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini, anunciou a medida, após reunião com os representantes das agremiações.

O evento seria realizado nos dias 19, 20, 21 de fevereiro, no Sambão do Povo. A decisão foi tomada em conjunto com lideranças da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) e levou em consideração o atual agravamento do cenário da pandemia do coronavírus e epidemia da gripe.

“Temos um legado de vacinação graças a um eficaz trabalho realizado pela nossa Secretaria de Saúde, e hoje temos a clareza de que não é possível termos na cidade um evento desse porte e colocar em risco tudo o que já foi feito até aqui. Somos a capital da vacina! Vitória sempre esteve no pódio e em respeito e cuidado com a população, isso não vai mudar”, afirmou o prefeito.

“Mesmo com o adiamento, continuaremos cobrando e mantendo todas as medidas e os cuidados necessários para o combate da pandemia, como a comprovação da vacina e os testes RT-PCR negativos para os participantes”, frisou o prefeito.

As festas de ruas permanecem canceladas em vista da impossibilidade de controle do número de pessoas em desfiles e blocos.

foto Leonardo Silveira/PMV