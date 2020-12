Carpinteiros Navais de Itaipava ganham estaleiro com espaço adequado de trabalho

today7 de dezembro de 2020 remove_red_eye29

O Município de Itapemirim, em especial o distrito de Itaipava, é conhecido nacionalmente por sua frota pesqueira de embarcações artesanais, isto é, embarcações feitas à mão por artesãos que por gerações compartilham os segredos da carpintaria naval. Tradicionalmente as embarcações são construídas na beira mar, geralmente, próximas do local onde serão lançadas ao mar, ou na beira rio, como é o caso de municípios vizinhos. Os artesãos/construtores estão expostos ao sol e chuva, em condições por vezes insalubres de trabalho.

Pensando nisso, durante a construção do Terminal Pesqueiro de Itaipava, Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca idealizou um espaço adequado de trabalho para esses artesãos, afim de proporcionar uma condição adequada de trabalho para esses, facilitando o acesso a manutenção e construção de embarcações para os pescadores e armadores de pesca.

Iniciada em 2019 durante as etapas finais da construção do terminal pesqueiro de Itaipava, a obra do estaleiro naval já atende diversos construtores navais que podem usufruir de boa parte das instalações, com espaço amplo e adequado para o trabalho, livres das intempéries climáticas, com o benefício de um melhor e amplo espaço para realizar suas atividades.

Para o Sr. Luiz Manhães (Luizinho), carpinteiro naval residente do distrito de Itaipava, o estaleiro trouxe muitas melhorias. “Não trabalhamos mais sob sol e chuva, há também maior comodidade para desenvolvermos nossas atividades”.

O também carpinteiro Naval, Lucimar, elogia a construção do estaleiro, e aponta que representa grande avanço para os construtores. “Tem sido um grande avanço para nós, carpinteiros, estamos satisfeitos. Temos um espaço bom e amplo para trabalho, apesar de ainda estarmos nos adaptando a nova área, sem dúvidas foi algo muito bom para todos nós”.

Para o Secretário de Aquicultura e Pesca, Anderson Ferreira Peçanha, a implantação do estaleiro é de suma importância, para dar continuidade a uma arte tão importante para a história do município. “Nossas embarcações são referência em todo Brasil. Você pode encontrar as embarcações da Frota de Itaipava de norte a sul do País, embarcações artesanais, construídas a mão que não devem em nada para as embarcações a nível industrial, é importante valorizar e incentivar que essa arte não se perca no tempo, o estaleiro é uma importante ferramenta de valorização desse trabalho”, comenta o Secretário.