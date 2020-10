Casagrande assina Ordem de Serviço de escola e visita leitos de Covid-19 em Cachoeiro de Itapemirim

today9 de outubro de 2020 remove_red_eye30

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve em Cachoeiro de Itapemirim, na região sul capixaba, nesta quinta-feira (08). Pela manhã, Casagrande assinou a Ordem de Serviço para obras de reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Maria Angélica Marangoni Santana, localizada no bairro Zumbi. No início da tarde, o governador esteve no Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA), no Centro do município para uma visita aos 60 leitos adultos destinados ao tratamento do novo Coronavírus (Covid-19).

As obras na escola contemplam a reforma e ampliação do bloco principal escolar, construção de um novo bloco, que servirá como apoio, urbanização da área externa, revitalização do muro externo, reconstrução de uma seção do muro de arrimo e muro de divisa, calçada cidadã, reestruturação geral das instalações elétricas e adequação das instalações de lógica. O investimento total é de R$ 1.717.893,89 e a previsão de conclusão das obras é no primeiro semestre de 2022.

“Queria parabenizar os diretores, os professores e todos os servidores pelo resultado que conquistamos no Ideb. Estamos realizando uma série de investimentos em educação e infraestrutura, pois ficamos muito tempo sem. Vamos continuar até dezembro de 2022. Fazer esse investimento no Bairro Zumbi cumpre um papel importante, pois é um local que necessita de muitos investimentos do poder público. Investir na educação é dar oportunidades à comunidade, tanto no presente quanto no futuro. Os jovens que aqui estudam terão oportunidades de buscar um caminho adequado. É a chance de as famílias verem seus filhos caminhando no caminho correto”, afirmou o governador Renato Casagrande.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que, desde o início da atual gestão, o Governo do Estado tem olhado para a rede física escolas. “Não começou por conta da pandemia e não terminará com o fim dela. Já realizamos e executamos diversas obras de reformas e ampliação. Neste momento, temos mais R$ 118 milhões sendo executados em contratos por todo o Espírito Santo. São mais de R$ 200 milhões previstos até o fim da gestão”, acrescentou.

Vitor de Angelo também falou sobre as obras na EEEFM Maria Angélica Marangoni Santana. “Daqui a um pouco mais de um ano, espero estar aqui novamente para que tenhamos mais uma escola entregue, nova, ampliada, reformada e ainda mais bonita para vocês: alunos, professores e toda a comunidade escolar”, disse o secretário.

Novos leitos

Ao lado do superintendente de Saúde da Região Sul, José Maria Justo, o governador Casagrande fez uma visita técnica aos 60 leitos adultos de Covid-19 no HIFA. Os leitos, que já estão em funcionamento, são contratualizados pela Secretaria da Saúde (Sesa) para atendimento de casos do novo Coronavírus para a região. São 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 40 de enfermaria, que contam com custeio mensal de R$1.658.016,00.

Além disso, a unidade hospitalar filantrópica passa por uma série de reformas que possibilitarão a oferta de mais serviços à Sesa futuramente.

“A sociedade nos pressionou pela abertura de hospitais de campanha, mas optamos por abrir hospitais que ficariam de legado à população capixaba. Bom ver que esses leitos que abrimos estão salvando vidas em Cachoeiro e em toda região. Hoje estamos atendendo pacientes com Covid-19, mas teremos futuramente uma pediatria equipada”, comentou o governador.

Visitas

A agenda oficial incluiu visitas a empresas com investimentos em andamento na região sul capixaba. Casagrande esteve na Laticínios Porto Alegre, que instalará uma nova fábrica no município de Rio Novo do Sul. O projeto prevê investimentos de R$ 45 milhões no Espírito Santo. No local serão realizadas diversas atividades de industrialização do leite, incluindo beneficiamento, pasteurização e produção de leite em pó e queijaria. A expectativa da empresa é que o número de produtores de leite seja ampliado, passando para aproximadamente 800 fornecedores.

Acompanhado pelo secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, o governador também visitou a empresa Suzano Papel e Celulose. A empresa anunciou investimento de R$ 1 bilhão no Espírito Santo, sendo R$ 130 milhões para as obras da fábrica de papel higiênico, em Cachoeiro de Itapemirim. Na etapa de construção da nova fábrica foram gerados, aproximadamente, 300 empregos, e há previsão de abertura de 200 vagas quando começarem as operações.

“São dois importantes empreendimentos que ajudamos a captar para o sul do Estado, que historicamente sofre com a falta de investimentos privados. São mais de R$ 200 milhões de investimentos que já estão gerando mais de 400 empregos. São produtores locais que terão mais renda, empresas serão beneficiadas direta e indiretamente, além do desenvolvimento econômico da região”, pontuou Casagrande.

De acordo com o secretário Marcos Kneip, o objetivo da visita é promover a proximidade com o setor produtivo. “Participar dessas visitas foi muito importante para nos aproximar, de forma republicana, das empresas capixabas, a qual apoiamos os investimentos que estão sendo realizados. Foi uma grande oportunidade para estreitar relações com o setor produtivo, já que também pudemos acompanhar as realidades locais, bem como foi importante para ver de perto o desenvolvimento da região sul do Estado”, afirmou.