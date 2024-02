Casagrande inaugura obras e anuncia novos investimentos em Marechal Floriano

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve nessa segunda-feira (05), em Marechal Floriano, para a inauguração de obras, como a nova Estação de Tratamento de Água e a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Mauro José Christo, além do anúncio de novos investimentos no município. São mais de R$ 30 milhões em ações do Governo do Estado nas áreas de infraestrutura, saneamento básico, saúde e educação.

Durante a agenda, o governador do Estado, junto com o vice-governador Ricardo Ferraço, fez a entrega das obras de construção da Escola Mauro José Christo. A unidade atenderá quase 680 estudantes em uma área de dois mil metros quadrados. A obra foi viabilizada por meio do repasse de mais de R$ 5 milhões feito pelo Governo do Estado ao Município.

Ainda na área da educação, Casagrande assinou a Ordem de Serviço para a construção do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Trevo de Paraju e de uma creche em Victor Hugo. As novas infraestruturas, previstas para serem entregues em um ano, devem beneficiar 226 alunos e contam com mais dez salas de aula, salas multiuso e informática, além de solários e pátios. Estão sendo investidos, no total, cerca de R$ 4,5 milhões na construção das novas unidades.

“Começamos o dia de hoje com a abertura do Ano Letivo 2024 e agora inaugurando essa escola linda. Tenho certeza que os alunos vão estar muito mais animados em iniciar os estudos. Temos uma agenda forte na educação, pois ela gera oportunidades, muitas vezes, para quem mais precisa. Além dos investimentos que cabem ao Estado, o Governo também apoia a educação nos municípios. Inaugurando hoje ainda a Terceira Ponte de Marechal, que vai ajudar na mobilidade da cidade, além dos muros de arrimo na Thiers Veloso e Jarbinhas. Temos ainda outro conjunto grande de investimentos que estamos anunciando”, afirmou o governador.

O prefeito de Marechal Floriano, Cacau Lorenzoni, agradeceu a parceria com o Estado para a realização dessas importantes obras para o município. “No meu primeiro mandato de prefeito, essa escola estava abandonada no meio do mato. Lutamos e recorremos ao governador Casagrande, que nos recebeu para que explicássemos a necessidade [da reforma]. Ele procurou saber o valor da escola e agora ela está pronta e vai abrigar mais de mil alunos”, acrescentou.

“Desde o início do Governo temos sido responsáveis pelas matrículas que ofertamos na Rede Estadual e também por investimentos que dão suporte às redes municipais, como obras, material didático, formação e apoio técnico e pedagógico. A educação não é só uma promessa para o futuro, ela também se faz no presente”, pontuou o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo.

Inaugurações

Casagrande também fez a entrega da primeira estação compacta pré-fabricada em aço inox do Espírito Santo. Uma obra inovadora que moderniza o abastecimento de água da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) em Marechal Floriano, que beneficia 15 mil moradores dos bairros Sede (Centro), Santa Rita, Jarbinhas, Ponto Frio, Vale das Palmas, Vila as Orquídeas, Alto Marechal e Vila Nova. O investimento somente nesta ação é de R$ 23,8 milhões.

Em 2023, o volume de água produzido pela Companhia no município foi de 1,2 bilhão de litros de água, o que equivale a 480 piscinas olímpicas. O modelo da estação, com capacidade de 80 litros por segundo, permitiu a redução do prazo de construção e contribuirá para a diminuição dos custos operacionais.

“Esta é uma realização que simboliza o compromisso da Cesan com a qualidade de vida e o bem-estar da população local. Ao modernizar nossa infraestrutura de abastecimento, garantimos água de qualidade e promovemos o desenvolvimento sustentável da região”, afirmou a diretora de Engenharia e Meio Ambiente da Cesan, Kátia Côco. A obra gerou diretamente 40 empregos, impulsionando o desenvolvimento local.

O escopo da obra é abrangente e incluiu uma Estação Elevatória de Água Bruta, uma Estação de Tratamento de Água e 1.697 ligações prediais. A estação abriga também dois reservatórios em aço vitrificado, totalizando 700 mil litros, com uma vida útil superior aos tradicionais reservatórios de concreto armado. Isso garante uma operação sustentável e eficiente a longo prazo.

Com o repasse de R$ 3 milhões, o Governo do Estado viabilizou a realização da reurbanização da Avenida Arthur Haese, no Centro de Marechal Floriano. A obra executada pela Prefeitura incluiu os serviços de drenagem, instalação de pisos e infraestrutura viária, além da construção de uma quadra poliesportiva. Também foi inaugurado o muro de arrimo construído na Rua Cecilia Pitanga Pinto, no bairro Jarbinhas, com a utilização de concreto ciclópico (incorporação de pedras à massa feita como base) para a estabilização da encosta.

“A reurbanização vai proporcionar bem-estar à população, garantindo acesso a um ambiente de lazer e confraternização, com prática de atividades físicas, além de impactar positivamente as vendas nos estabelecimentos comerciais instalados na área. A avenida renovada se tornará um local mais atrativo para atividades sociais e econômicas, beneficiando a cidade como um todo”, comentou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso.

Mais investimentos

Além do conjunto de inaugurações, Casagrande autorizou o início de novos investimentos em Marechal Floriano. O governador assinou a Ordem de Serviço para construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) de São Cristóvão, com investimento estadual de R$ 2,15 milhões. A unidade vai comportar uma equipe de Estratégia de Saúde da Família (ESF).

A obra faz parte do Plano Decenal de Atenção Primária à Saúde (APS+10), de dezembro de 2021, do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa). O objetivo é impulsionar a qualificação dos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) no Espírito Santo, a partir da instituição de políticas e programas para o contínuo desenvolvimento de uma rede de atenção primária mais acessível, acolhedora e resolutiva.

O Plano SUS APS +10 define diretrizes, metas e estratégias de atuação governamental no Espírito Santo para o exercício de 2022 a 2032, a partir de ações que permitirão facilitar o acesso da população, o fortalecimento da Estratégia de Saúde da Família (ESF), o apoio à gestão municipal e a estruturação física dos serviços da Atenção Primária à Saúde.

Um dos componentes do Plano é o de infraestrutura, que visa a ampliar e adequar a rede de estrutura física das Unidades Básicas de Saúde, de forma garantir que as mesmas atendam às necessidades de saúde da população de cada território. O objetivo é apoiar os municípios na estruturação da própria APS com excelente padrão de qualidade, promovendo, assim, condições adequadas ao trabalho em saúde, à formação em serviço, à humanização do cuidado em saúde da população e à ampliação do acesso e do escopo de práticas desenvolvidas na APS.

O primeiro Ciclo do Componente de Infraestrutura foi lançado em 2022 e prevê a transferência de recursos financeiros fundo a fundo aos municípios para a construção de unidades de saúde. Foram habilitadas neste primeiro ciclo 111 UBS em 52 municípios do Estado, totalizando mais de R$ 317 milhões provenientes dos cofres estaduais.

Simultaneamente às inaugurações, o Governo do Estado autorizou a construção de um muro de contenção na Rua Thieres Veloso, também no bairro Jarbinhas. O repasse para a obra, a ser executada pela prefeitura, é de R$ 947 mil, em recursos provenientes do Fundo Cidades 2023 – Adaptação às Mudanças Climáticas. A área onde a obra será realizada está localizada em uma região classificada com alto risco geológico de deslizamentos de massa, sensível às mudanças climáticas.

A secretária Maria Emanuela Pedroso ressalta que o investimento, além da proteção de vidas e contra danos materiais, favorece também a mobilidade, já que a via dá acesso à BR-262, que corta o município. Segundo a prefeitura, aproximadamente, 400 pessoas serão beneficiadas pela obra diretamente e outras 10 mil indiretamente.

Somente com recursos do Fundo Cidades 2022 e do Fundo Cidades 2023 – Adaptação às Mudanças Climáticas, o Governo do Estado está investindo R$ 5 milhões no município localizado na microrregião Sudoeste Serrana.

“Marechal Floriano contribui muito com o desenvolvimento do Espírito Santo e está recebendo de volta parte desta contribuição. Confirmamos hoje investimentos públicos e entregas que têm capacidade significativa de melhorar o dia a dia dos florianenses. Educação, saneamento, saúde, mobilidade e infraestrutura. Quem esteve presente, participou, certamente compartilhou conosco o sentimento de realização. Administrar com responsabilidade os recursos gerados pelos trabalhadores, pelos empreendedores e pelas empresas permite fazer investimentos consideráveis. Hoje podemos dizer que o ‘Coliseu’ finalmente virou escola, os alunos e profissionais da educação já estão com a unidade à disposição nesta terça-feira”, destacou o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço.

fotos Hélio Filho/Secom