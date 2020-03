Castelo da Barra, em Vila Velha, é cenário de filme de suspense

O famoso Castelo da Barra do Jucu, em Vila Velha, abriu as portas pela primeira vez para uma produção cinematográfica. É que o local é o cenário do filme “Um Mistério no Castelo da Barra”, de Luzivam Dourado e Raquel Camatta, que estreia no dia 14 de março, às 17 horas, no Cine Metrópolis, na Ufes.

O longa conta a história de um grupo jovens de Belo Horizonte quem vem passar férias na Barra do Jucu. Eles encontram dois moradores locais que contam que o Castelo do balneário está trancado há 27 anos e que ninguém sabe quem mora lá dentro. O grupo inteiro decide invadir o local, descobre o morador secreto e busca conhecer a história e o que o levou a viver por tanto tempo trancado.

Raquel Camatta explica que a estrutura da história foi criada pelos alunos da turma de Interpretação para TV e Cinema da Escola de Teatro Dourado. “Durante as aulas foram desenvolvidas as personagens que eles queriam experimentar e a partir dos personagens e da locação (Barra do Jucu) é que a história foi criada”, diz.

O elenco principal é formado pelos alunos da escola de teatro. Mas o filme conta ainda com moradores do bairro Barra do Jucu e integrantes da Equipe Resgate (Escola de Herois) como figurantes.

Sobre o cenário das filmagens

O Castelo da Barra do Jucu é uma das atrações turísticas do balneário. Construído pelo mineiro Mauro Lima Resende, o local – com direito a torres, bandeiras, brasões e até um cavaleiro na entrada – chama a atenção pela grandiosidade.

Luzivam Dourado, que é morador da Barra do Jucu, diz que ter um local tão encantador como cenário do seu filme é motivo de muita alegria. “O Castelo não é aberto para visitação e ter a autorização para gravar neste espaço nos deixou imensamente felizes”, declara.

Serviço

Estreia do filme “Um Mistério no Castelo da Barra”, de Luzivam Dourado e Raquel Camatta

Data: 14/3 (sábado), às 17h

Local: Cine Metrópolis (Ufes)

Ingressos: R$10 (meia entrada)

Classificação livre