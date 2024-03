Cesan e Vale firmam parceria para fornecimento de água de reúso para unidade Tubarão

today23 de março de 2024 remove_red_eye146

Visando o uso responsável dos recursos hídricos, o Governo do Estado, por meio da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), e a mineradora Vale unem esforços em uma iniciativa sustentável. Nesta sexta-feira (22) foi assinado um acordo que visa ao fornecimento de água de reúso para uso industrial na unidade de Tubarão.

O documento assinado pelo governador do Estado, Renato Casagrande; pelo presidente da Cesan, Munir Abud; e pelo diretor da Vale, Rodrigo Ruggiero, formaliza o interesse das partes em realizar estudos detalhados, visando avaliar a viabilidade técnica, operacional, jurídica e regulatória para a implementação dessa parceria. Este acordo marca um passo a mais rumo à otimização do uso e consumo sustentável da água.

“No Dia Mundial da Água, muito melhor do que somente lembrar a data é ter ações concretas que impactam o dia a dia das pessoas. Esse acordo entre a Cesan e a Vale traz mais segurança hídrica. Temos importantes ações em andamento neste sentido, como o sistema de Barraginhas, a contratação da Barragem dos Imigrantes/Jucu e a implantação da usina de dessalinização. A utilização de água de reúso pela indústria reforça nosso papel de proteger a população contra eventuais intercorrências por falta de recursos hídricos”, disse o governador.

“A utilização de água de reúso pela indústria reforça nosso papel de proteger a população contra eventuais intercorrências por falta de recursos hídricos”, disse o governador.

O presidente da Cesan destacou a importância desse investimento para o Estado: “Este é um marco importante para o Espírito Santo. Além de preservar a captação de água dos mananciais que, prioritariamente, para o consumo humano, essa parceria representa um avanço em direção à sustentabilidade ambiental e econômica”, afirmou Munir Abud.

A Companhia firmou recentemente um acordo semelhante com a ArcelorMittal, ocasião em que será construída uma Estação de Produção de Água de Reúso (EPAR), com capacidade para transformar 300 litros por segundo de esgoto sanitário em água reciclada para uso industrial. Este será o primeiro projeto de subconcessão de reúso do Brasil, com um investimento estimado em R$ 2,24 bilhões.

“Viabilizar o uso industrial de água reciclada na Unidade Tubarão será um avanço importante na nossa política de gestão hídrica. Estamos otimistas em relação ao estudo do modelo de negócio que vai possibilitar isso. Ao longo dos anos temos investido no aumento da capacidade de armazenamento e do reúso de água e no estudo de fontes alternativas sustentáveis”, destaca o diretor de pelotização da Vale, Rodrigo Ruggiero.

Esta parceria consolida a Cesan como uma empresa protagonista na busca por soluções inovadoras no setor de saneamento básico. O ato de assinatura aconteceu no Palácio Anchieta, em Vitória, com a presença da diretoria da Cesan.

fotos Hélio Filho/Secom