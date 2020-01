Chuvas no ES: Vidigal vai ao governo federal buscar ajuda para população

A bancada capixaba se reuniu nesta segunda-feira (27) com o governador do Estado, Renato Casagrande, para buscar medidas para ajudar a população diante das fortes chuvas que atingem o Estado.



Durante a reunião ficou definido que será solicitado uma audiência, já para a próxima semana, com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto.



“A ideia é saber o que o governo federal pode fazer de forma emergencial para reconstrução dessas cidades e da vida da população. Vamos lutar para garantir a melhor forma de amparar a população nesse momento tão difícil”, disse Sérgio Vidigal.



Mais cedo, Vidigal recebeu em seu gabinete no Estado o vice-prefeito de Guaçuí, Miguel Riva, e os vereadores Marcos Goes e José Luiz Pirovani, que solicitaram recurso para a recuperação da ponte sobre o Rio Preto, por onde passa grande parte da produção de café da região.

“Eu me colocando à disposição do governo, como deputado federal, para a contribuição da redução dos danos causados”, comentou.



Tragédia

Ao todo, 10.089 pessoas foram forçadas a deixar suas casas, mesmo que temporariamente, em 23 cidades capixabas. Os desabrigados estão acomodadas provisoriamente em abrigos públicos improvisados, na maioria dos casos, em escolas ou igrejas.

Em Alfredo Chaves há 1.984 pessoas desalojadas. Em Iconha, 1.919 estão na mesma situação e outros 58 moradores da cidade tiveram que ir para abrigos. Em Vargem Alta, há 1.051 pessoas desalojadas e 58 desabrigadas. As 3 cidades, além de Rio Novo do Sul, decretaram estado de calamidade pública – situação já reconhecida pelos governos estaduais e federal.



