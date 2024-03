Colina de Laranjeiras é o bairro mais populoso da Serra

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os resultados preliminares do Censo Demográfico 2022: Agregados por Setores Censitários – População e Domicílios, apresentando os totais de população residente e de domicílios na Serra.

Os resultados apontaram mudanças importantes no perfil da população serrana, principalmente sobre as áreas de concentração populacional: o bairro mais populoso do município passou a ser Colina de Laranjeiras, que atingiu a marca de 18.487 habitantes, passando da 28ª posição para o 1º lugar no ranking dos mais populosos do município, um crescimento de 347,5%.

Historicamente os bairros mais populosos da Serra eram Feu Rosa e Vila Nova de Colares. Agora, estes bairros ocupam novas colocações: Feu Rosa está em segundo com 17.897 habitantes; Bairro das Laranjeiras, em terceiro, conta com 17.019 habitantes; Vila Nova de Colares vem em quarto com população de 16.721 habitantes; e Planalto Serrano figura na quinta posição com 16.042 habitantes.

No ranking dos 10 bairros mais populosos, destacam-se Jardim Limoeiro e Morada de Laranjeiras com crescimento populacional de 156,7% e 165,3%, respectivamente.

Infraestrutura

Boa parte desse crescimento se deve ao boom imobiliário que atingiu o bairro nos últimos 10 anos, com a construção de mais casas e condomínios de grande porte. Para receber essa população, a Prefeitura da Serra investe em infraestrutura.

Colina de Laranjeiras conta com o Hospital Municipal Materno Infantil, que recentemente passou a contar com um Pronto Atendimento Pediátrico 24 horas.

Os moradores também são contemplados com escolas e opções de lazer. Em julho de 2023 foi entregue a revitalização da praça multiuso Antônio Carlos Moraes Rego de Souza, com quadra poliesportiva, espaço pet e acesso a wi-fi livre e um campo de futebol com grama sintética.

O bairro conta com o Centro Municipal de Educação Infantil Jarbas Silva Filho. Atualmente a Secretaria de Obras já está com o projeto para a construção de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental.

Setores censitários

No Censo Demográfico 2010, o município contava com 598 setores censitários e no Censo Demográfico 2022, 991 setores censitários. Com esse aumento de 65,7% no quantitativo de setores, havia uma expectativa em saber qual o atual desenho populacional se configurava nos bairros e regiões.

A partir da divulgação dos dados preliminares por setor censitário, que é unidade territorial de coleta e divulgação de dados estatísticos, foi possível que a equipe técnica do município contabilizasse o número de habitantes por bairro para o município da Serra.

Orçamento participativo

O município da Serra possui 12 regiões do Orçamento Participativo (OP). Em 2010, a Região Laranjeiras, que compreende os bairros Camará, Chácara Parreiral, Colina de Laranjeiras, Guaraciaba, Jardim Limoeiro, Morada de Laranjeiras, Parque Residencial Laranjeiras, Polo Industrial Tubarão, Santa Luzia, São Diogo I, São Diogo II, São Geraldo, Valparaíso, ocupava a 5ª posição em número de habitantes.

Já em 2022 ela passou a ser a 1ª Região do OP que concentra a maior população (15,1%), com um aumento populacional de 86,1%. Destaca-se também a Região Praia I, que obteve um crescimento de 44,7%, passando da 7ª posição em concentração populacional para a 5ª.

Cabe destacar que nesse intervalo de 12 anos entre os censos 2010 e 2022, a população passou a ocupar com mais vigor outras áreas do grande território da Serra, como Colina e Morada de Laranjeiras. E a administração trabalha para prover de forma equitativa em todo território serrano os serviços oferecidos pela municipalidade.