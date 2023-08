R$ 195 milhões: Cariacica é a 3ª cidade capixaba que mais investiu em 2022

Os investimentos realizados pela prefeitura de Cariacica para promover o desenvolvimento colocaram o município entre as três cidades capixabas que mais investiram em 2022. A informação é da 29ª edição do anuário Finanças dos Municípios Capixabas. Só no último ano, mais de R$ 195 milhões foram investidos na cidade. Esse número é o maior dos últimos 12 anos.

Os investimentos foram realizados em todas as áreas, com destaque para obras de infraestrutura com mais de R$ 141 milhões, educação com mais de R$ 42 milhões, saúde com mais de R$ 5 milhões e assistência social com quase R$ 800 mil.

O prefeito Euclério Sampaio comemorou o resultado e ressaltou que os investimentos já realizados na cidade são frutos da parceria da administração com o governo do Estado e com deputados. “Por meio da nossa articulação política com o governador Casagrande e as bancadas estadual e federal estamos trabalhando sem parar em prol do crescimento da cidade”, destacou o prefeito.

A secretária de Governo e Recursos Humanos, Shymenne Benevicto de Castro, também comemorou o ranking divulgado. “A administração do prefeito Euclério Sampaio tem executado obras em todas as áreas, melhorando a estrutura das escolas, ampliando os serviços de saúde, modernizando a infraestrutura da cidade. Com isso estamos atraindo novos investimentos e empresas, criando também oportunidade de emprego e renda para a população”, ressaltou.

foto Claudio Postay