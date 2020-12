Comerciantes de Itapemirim recebem orientações sobre cuidados contra o Coronavírus

today14 de dezembro de 2020 remove_red_eye33

A Secretaria de Turismo de Itapemirim aderiu no mês de julho de 2020, o programa “Selo Turismo Responsável”, criado pelo Ministério do Turismo, com o intuito de incentivar comerciantes e prestadores de serviços turísticos, a realizarem boas práticas de higienização e prevenção da Covid-19, desta maneira fazendo que consumidores se sintam seguros ao viajarem e frequentarem locais, que cumpram protocolos específicos durante a pandemia do novo Coronavírus.

Segundo Wilson Viana, Secretário de Turismo, servidores da secretaria tem realizado frequentes visitas aos estabelecimentos que receberam os selos, para verificação se estes estão cumprindo os protocolos pré-estabelecidos pelo Ministério do Turismo.

“O objetivo foi alcançado, pois cadastramos comerciantes que se comprometeram em atender as exigências recomendadas pelo Ministério da Saúde e, mediante as nossas inspeções entregamos os selos. As empresas e prestadores de serviços estarão inscritos no Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos)”, informa o Secretário.

Algumas práticas importantes que os estabelecimentos devem cumprir:

– Aumente a frequência de higienização (com álcool) das superfícies de contato compartilhado – mesas, maçanetas, suporte de guardanapos e canudos, cardápios, cadeiras, talheres do buffet, etc.

– Deixe recipientes com álcool em gel disponível para o público – na entrada do estabelecimento, em alguns lugares estratégicos dentro do ambiente (como perto do buffet ou no caixa) e na porta do banheiro.

– Limpe as mesas não só com um pano molhado, mas com álcool 70% para garantir que a superfície seja realmente desinfetada. Faça isso sempre antes e depois de os clientes sentarem.

– Crie um cronograma para, por exemplo, a cada 30 minutos um funcionário passar pano com álcool em maçanetas, cadeiras, portas, cardápios e outras superfícies e objetos compartilhados.

– Reforçar a limpeza do ambiente onde os alimentos são manipulados.

– Atentar-se à higiene das pessoas e de utensílios, equipamentos e superfícies que entram em contato com o alimento.

– Verificar se os entregadores estão tomando as devidas medidas preventivas.

– Reforçar o cuidado com as embalagens. Por exemplo: colocar uma camada protetora extra para que as mãos do entregador e a superfície do transporte não entrem em contato com a embalagem do alimento.

– Usar luvas e máscaras.

– Limpar constantemente os equipamentos e utensílios compartilhados na cozinha.

– Desinfetar com mais frequência os equipamentos e as superfícies que entram em contato com o alimento.

– Manter a cozinha sempre bem ventilada.

– Aumentar a frequência com que os manipuladores de alimentos lavam as mãos – seguindo as boas práticas recomendadas para uma higienização correta das mãos.

O Selo Turismo Responsável visa minimizar os impactos da pandemia e preparar o setor para um retorno gradual às atividades, promovendo um destino turístico protegido e preocupado em oferecer cuidados aos seus visitantes.