Comissão de Cidadania vai ouvir construtoras de condomínios com problemas após pedido de Bruno Lamas

30 de março de 2021

A Comissão de Cidadania da Assembleia Legislativa aprovou, por unanimidade, o pedido do deputado Bruno Lamas (PSB) de convite aos representantes das construtoras e incorporadoras para que possam explicar os problemas estruturais que resultaram no desabamento de caixas d’água, destruição de apartamentos, desalojamento de famílias e até levou à morte de um trabalhador em Cariacica.

Serão convidados a se explicar, durante reunião da comissão ainda a ser marcada, os responsáveis pela construção dos condomínios Residencial Top Life Cancun, em São Diogo, na Serra; Condomínio Residencial Vila Velha, em Jabaeté, no município canela-verde; no Condomínio Residencial São Roque, Padre Gabriel, Cariacica; e Condomínio Residencial Otílio Roncetti, em Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim.

Os condomínios residenciais fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida, que têm apresentado problemas em série no Estado.

CPI

O deputado também reforçou, durante a reunião da comissão, que contou com as participações de síndicos e moradores dos condomínios atingidos, além de um líder comunitário, a necessidade de abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os casos e, constatando as irregularidades, que os responsáveis possam ser punidos. Uma proposta do parlamentar ainda aguarda assinaturas.

Bruno reforça que, em funcionamento, a CPI vai convocar todos os responsáveis para prestar explicações, entre eles construtoras, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), Defesa Civil, bancos, dentre outros.

“Vocês não estão sozinhos. Temos parlamentares guerreiros nesta comissão. É inadmissível o desrespeito à vida humana relatado aqui. Temos muito trabalho pela frente, mas vamos produzir leis rígidas para corrigir esses problemas”, garantiu Bruno.

Além de pedir a presença das construtoras, Bruno também requereu do presidente da Comissão de Cidadania, Luciano Machado, que peça o envio de todos os documentos produzidos como prova até agora, para a formulação de um dossiê, e que a CPI de Maus Tratos aos Animais, que tem a deputada Janete de Sá (PMN) como presidente, possa investigar a situação dos que foram impedidos inicialmente de ir com os seus donos para um hotel.

A situação em alguns condomínios

Condomínio Residencial Top Life Cancun, em São Diogo, na Serra – Após constatarem um amassado na caixa d’ água, moradores temiam o desabamento. O Crea apontou possibilidade da estrutura cair. A empresa responsável fez hoje (30) a substituição da caixa d’ água.

Condomínio Residencial São Roque, em Padre Gabriel, Cariacica – Em dezembro passado, duas torres d’ água desabaram, deixando dezenas de famílias desalojadas e matando uma pessoa. O residencial, que faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, havia sido inaugurado duas semanas antes.

Condomínio Residencial Vila Velha, em Jabaeté, no município canela-verde – Moradores de 16 apartamentos do bloco 13 tiveram de deixar seus lares às pressas, com medo de desabamento. Foram constatadas rachaduras em pelo menos três apartamentos do condomínio entregue em 2016 pelo Minha Casa Minha Vida.

Condomínio Residencial Roncetti, no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim – A estrutura da área de festa do residencial desabou durante uma chuva. Ninguém ficou ferido.