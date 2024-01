Como os hormônios influenciaram seu comportamento em 2023?

No ano passado você experimentou a sensação de ter os nervos à flor da pele? Enfrentou dificuldades para dormir? Sabia que os hormônios desempenham um papel crucial nesses aspectos? Ao refletirmos sobre as experiências do ano que se encerrou, é intrigante compreender como essas substâncias bioquímicas influenciam não apenas o nosso estado emocional, mas também as escolhas que fazemos diariamente.

O endocrinologista Rodrigo Neves esclarece que o equilíbrio hormonal desempenha um papel central em diversos aspectos de nossas vidas. Entenda como os hormônios moldaram não apenas sensações de estresse e qualidade do sono, mas também outros aspectos fundamentais do seu comportamento.

1. Ambiente Profissional

Hormônios do estresse, como o cortisol, desempenham um papel vital no ambiente de trabalho, “Pressões profissionais podem impactar diretamente os níveis hormonais, influenciando o desempenho e a tomada de decisões”, explica Rodrigo.

2. Relacionamentos Interpessoais

A oxitocina, conhecida como o “hormônio do amor”, teve impacto nos relacionamentos interpessoais. Sua liberação está associada a sentimentos de confiança e vínculo, influenciando a qualidade das relações ao longo do ano.

3. Saúde Mental

A serotonina e a dopamina, neurotransmissores essenciais para o equilíbrio emocional, desempenham um papel fundamental na sua saúde mental. “Essas flutuações nos hormônios podem ser associadas a mudanças no humor e na estabilidade emocional”, acrescenta o profissional.

4. Hábitos Alimentares e Peso

Hormônios como a leptina, responsável pela regulação do apetite, podem impactar diretamente os hábitos alimentares e o peso corporal. Comer em resposta a variações hormonais pode ter sido uma influência no estilo de vida ao longo do ano.

5. Sono e Melatonina

A qualidade do sono, intimamente ligada à produção de melatonina, desempenhou um papel crucial no bem-estar geral. Distúrbios hormonais relacionados ao sono podem ter afetado o seu nível de energia e a capacidade de enfrentar desafios diários.

À medida que nos dirigimos para o novo ano, compreender a intrincada relação entre hormônios e comportamento pode oferecer insights valiosos para o autocuidado. Consultar profissionais de saúde e adotar práticas saudáveis são passos essenciais para equilibrar a influência hormonal e promover o bem-estar em 2024.