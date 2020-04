Confederação Nacional dos Municípios inicia projeto para retomada do turismo no Brasil

Com o intuito de minimizar os impactos negativos da Covid-19 ao Turismo brasileiro, a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) deu início a uma ação para incentivar prefeitos, iniciativa privada e entidades não governamentais a impulsionar o setor após o fim da pandemia. Com a campanha “Municípios Juntos pelo Turismo”, a confederação pretende construir um plano estratégico para a retomada de viagens dentro do Brasil.

A pandemia do novo coronavírus trouxe sérios prejuízos ao setor de turismo brasileiro. Somente no mês de março, o setor amargou um prejuízo de mais de R$ 14 bilhões, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Para se ter uma ideia, apenas na segunda quinzena de março, a perda na área de Turismo foi de aproximadamente R$ 12 bilhões. O período coincide com medidas de isolamento tomadas por diversos governadores e prefeitos.

A campanha “Municípios Juntos pelo Turismo” pretende ajudar a economia de aproximadamente 2,6 mil municípios. Marta Feitosa turismóloga da Confederação Nacional de Municípios explica que diversas cidades brasileiras tem o Turismo como principal atividade econômica.

Segundo o Ministério do Turismo, em 2019 o setor movimento mais de R$ 238 bilhões, sendo responsável pela criação de mais de 24 mil vagas de emprego. Além disso, dados do ministério apontam que as atividades desse setor impactam em mais de 52 segmentos da economia.

Por Marquezan Araújo