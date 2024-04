Confira a programação do Festival Santa Teresa Gourmet que começa nesta quinta-feira (18)

Tudo pronto para o Festival Santa Teresa Gourmet que completa 10 anos e faz parte das comemorações de 150 anos da Imigração Italiana no Brasil. O evento mais aguardado do Estado tem início nesta quinta-feira (18) e segue até domingo (21), na Praça da Cultura, no Centro da cidade de Santa Teresa, conectando o público com gastronomia, música e cultura. A entrada é gratuita.

A capital capixaba da gastronomia italiana vai reunir no mesmo espaço o melhor da cozinha da região, harmonizado com vinhos de rótulos exclusivos, ou de cantina, cerveja artesanal capixaba e música que vai atender aos mais variados gostos. O evento, que tem como espaço principal uma estrutura montada na Praça da Cultura, vai muito além disso: passa por mais de 40 restaurantes e cerca de dez cervejarias artesanais, que estão distribuídos por toda a cidade.

O diretor executivo do Instituto Panela de Barro e organizador do evento, Eduardo Destefani, ressaltou que a estrutura montada no Centro vai reunir o espaço mercearia, além do palco de shows que vai receber mais de 20 atrações musicais, que vão desde samba ao rock nacional. Tudo isso vai compor com a gastronomia de qualidade, uma adega montada com vinhos de rótulos exclusivos e de cantina, além de um café colonial, com cafés especiais, comidas típicas, agroindústria e artesanato.

Também foi pensando o Espaço Senac Tresmann, dentro da Secretaria Municipal de Turismo, onde os visitantes vão poder acompanhar as aulas de gastronomia, com chefs do Estado que vão ensinar a elaborar pratos da cozinha da Nona até chocolate, incluindo o processo que vai da fruta à barra.

Ainda no Festival, os visitantes vão provar as delícias da agroindústria artesanal, chocolates, cafés especiais, queijos, gelatos, espumantes, tortas, bolos, doces, biscoitos e muito mais.

Os visitantes vão poder conferir pratos como raviole de pistache que traz uma massa artesanal recheada com uma combinação exótica de pistache, queijo brie e ricota, regado com um molho cremoso de limão siciliano e laranja, e acompanhado por um suculento filé mignon e uma farofa crocante de pistache. O valor do prato feito pelo Armazem Caravaggio está com o valor de R$ 128,00. Outra delícia do evento é o Ítalo Gelato, croissant roll, com gelato de parmesão, abacaxi caramelizado e farofinha de bacon, no valor de R$ 35,00. Entre outros diversos pratos.

Para Eduardo Destefani, a proposta do Festival é proporcionar ao visitante um tour por Santa Teresa. “O Santa Teresa Gourmet é um festival de rua e de gastronomia. O visitante está dentro do festival, mas, ao mesmo tempo, próximo dos restaurantes e bares. Tudo pensado para que circule e tenha experiência com a cultura italiana”, acrescentou o organizador do evento.

O Festival Santa Teresa Gourmet é realizado pelo Instituto Panela de Barro, com o apoio da Prefeitura de Santa Teresa, Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES).

Serviço

10ª Edição do Festival Santa Teresa Gourmet

Datas: serão 4 dias de evento, de 18 a 21 de abril

Tema: “Itália é aqui”.

Locais: Praça da Cultura, bairro Centro, Santa Teresa, e em mais de 40 restaurantes por toda a cidade. A entrada é gratuita.

TODOS OS DIAS

Local: Museu Melo Leitão

08h às 17h – Aberto para visitação (gratuito)

Local: Capitão Redighieri – Centro – reserva (27) 9 9740-2258

R$ 40,00 por pessoa – Degustação Guiada de Chocolates

História da marca, plantio e produção do cacau, tipos de cacau e suas origens, roda de sabores dos chocolates, análise sensorial de aromas e sabores do chocolate do Capitão Redighieri com cacau de Santa Teresa.

Local: Cervejaria Três Santas

Visitação Guiada com Harmonização – visita na fábrica com degustação de cervejas e comidas para harmonização. R$ 100,00.

Reservas WhatsApp – (27) 9 9774-9787

Quinta-feira (18 abril)

LOCAL: PRAÇA DA CULTURA

18h – Abertura da Cozinha da Nonna (Lasanha, nhoque, agnolini, tagliatelli, porções típicas)

Circuito Santa Cervejas Artesanais

ESPAÇO AO VIVO

Fogo de Chão, Parrilla e Defumados – Hambúrguer Artesanal

ESPAÇO ADEGA MENDES – Delicatessen & Vinhos

PALCO SICOOB

19h – Comemoração 10 anos Festival Santa Teresa Gourmet

20h – Show com Ângulo Vertical (Pop Rock)

22h – Show com Saulo Simonassi (Clássicos Rock/Blues)

LOCAL: QUADRA – SANTA MERCEARIA

Venda de secos e molhados e mostra do processo da produção do açúcar mascavo, fubá, feijão, embutidos e flores.

Café Colonial – Cafés Especiais, comida típica, agroindústria artesanal e artesanato

PALCO MERCEARIA – QUADRA

19h – Show com Matheus Gaspari (Pop)

Sexta-feira (19 de abril)

LOCAL: PRAÇA DA CULTURA

18h – Abertura da Cozinha da Nonna (Lasanha, nhoque, agnolini, tagliatelli, porções típicas)

Circuito Santa Cervejas Artesanais

ESPAÇO AO VIVO

Fogo de Chão, Parrilla e Defumados – Hambúrguer Artesanal

Espaço Adega Mendes – Delicatessen & Vinhos

LOCAL: COZINHA SENAC TRESMANN

18h – Aula-show – Receitas das Nonnas – Projeto “Viver e Reviver – PMST

19h – Aula-show com Chef Juarez Campos – Restaurante Oriundi

PALCO SICOOB

20h – Show com Nano Vianna (Releituras Rock Nacional)

22h – Show com Danni Moraes (Rita Lee)

LOCAL: QUADRA – SANTA MERCEARIA

Venda de secos e molhados e mostra do processo da produção do açúcar mascavo, fubá, feijão, embutidos e flores.

Café Colonial – Cafés Especiais, comida típica, agroindústria artesanal e artesanato

PALCO MERCEARIA – QUADRA

19:30h – Show com Raian Sarth (Sertanejo)

SÁBADO (20 de abril)

LOCAL: PRAÇA DA CULTURA

11h – Abertura da Cozinha da Nonna (Lasanha, nhoque, agnolini, tagliatelli, porções típicas)

Circuito Santa Cervejas Artesanais

ESPAÇO FOGO

Fogo de Chão, Parrilla e Defumados – Hambúrguer Artesanal

ESPAÇO ADEGA MENDES – Delicatessen & Vinhos

LOCAL: COZINHA SENAC TRESMANN

16h – Aula-show de Cafés Especiais – Mestre de Torra e Barista – Joici Rasseli – Claids Biscoitos

17h – Aula-show com o Chef Ari Cardoso – Casa Chef Ari

18h – Aula-show com a Chef Kamila Zamprogno (Restaurante Café Haus)

19h – Aula-show com o Chef Alessandro Eller e Chef Cynthia Amorim (UVV) – Homenagem Neném do Rosario

PALCO SICOOB

11h – Show com Victor Humberto & Márcia Chagas (Bossa Nova)

14h – Show com Juana Gonçalves (Samba)

18h – Show com Renato Sabaíni (MPB)

22h – Show com Amaro Lima e os Mandrakes (Pop/Rock)

LOCAL: QUADRA – SANTA MERCEARIA

Venda de secos e molhados e mostra do processo da produção do açúcar mascavo, fubá, feijão, embutidos e flores.

Café Colonial – Cafés Especiais, comida típica, agroindústria artesanal e artesanato

PALCO MERCEARIA

12h – Show com Renato Sabaíni (MPB)

19h – Show com Igor Siverol (nacional e internacional)

DOMINGO (21 de abril)

LOCAL: PRAÇA DA CULTURA

11h – Abertura da Cozinha da Nonna (Lasanha, nhoque, agnolini, tagliatelli, porções típicas)

Circuito Santa Cervejas Artesanais

Espaço Ao Vivo

Fogo de Chão, Parrilla e Defumados – Hambúrguer Artesanal

Espaço Adega Mendes – Delicatessen & Vinhos

LOCAL: COZINHA SENAC TRESMANN

11h – Aula-show com a Chef Larissa Tófoli – Tófoli Gelato

12h – Aula-show de Chocolate, da fruta à barra com Marcos Redighieri – Capitão Redighieri

13h – Aula- show com o Assador e Churrasqueiro Anderson Costelitos

PALCO SICOOB

10h30 – Recreação Infantil

12h – Show com Soturno Jazz Band (Jazz)

13h – Gruppo folkloristico do Circolo Trentino di Santa Teresa

14h – Show com Dinho Loss (Pop Rock e MPB)

17h – Show com Breno Tardin Power Trio (Pop Rock)

19h – Show com Os Alagados (Cover Paralamas)

LOCAL: QUADRA – SANTA MERCEARIA

PALCO MERCEARIA

12h – Show com Rapha Marques (Internacional)