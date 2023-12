Confira a programação do verão 2024 de Itapemirim

RÉVEILLON 2024

Shows e queima de fogos na Sede (ponte velha) e nas praias de Itaipava e Itaoca.

A VOLTA DO TRIO ELÉTRICO

Após mais de 20 anos, o trio elétrico está de volta! Ele vai circular aos domingos, com trajeto alternado (Itaipava x Itaoca | Itaoca x Itaipava).

Previsão de início às 14 horas e encerramento às 19 horas.

PALCOS PRINCIPAIS

Palco fixo em Itaoca (Pedras).

Palco fixo em Itaipava (Próximo ao Píer dos Pescadores).

SHOWS

Quarta-feira: Praça de Itaoca

Praça de Itaipava: a partir da segunda semana.

Quinta-feira

Shows na praça de Itaoca.

Shows na praça de Itaipava: a partir da segunda semana.

Sextas-feiras

Shows somente em um local, alternando entre Itaoca e Itaipava (atrações de médio a grande porte).

Sábados

Shows no palco de Itaoca (Pedras).

Shows no palco de Itaipava (Próximo ao Píer dos Pescadores).

Domingos: (shows alternados)

Shows na Praia da Gamboa.

Shows na Praia do Monte Aghá II (Maria Neném).

Shows na Lagoa do Gomes.

Trio Elétrico (Itaipava x Itaoca | Itaoca x Itaipava).

10 DIAS SEGUIDOS DE EVENTO

O Verão 2024 já começa com 10 dias ininterruptos de festa em Itapemirim. A programação, que terá início dia 29 de dezembro e seguirá até 07 de janeiro, contemplará as atividades de fim de ano, réveillon, 10ª Festa do Atum e do Dourado, e vai “emendar” com o primeiro fim de semana do ano, que inclui a tão esperada volta do Trio Elétrico.

Dia 29/12: shows em Itaoca (Palco da Pedra).

Dia 30/12: shows em Itaipava (Próximo ao Píer dos Pescadores).

Dia 31/12: shows na Vila do Itapemirim, Itaoca e Itaipava.

Dias 01, 02, 03 e 04 janeiro: 10ª FESTA DO ATUM E DOURADO – Local: Terminal Pesqueiro/ Itaipava.

Dia 05/01: shows em Itaoca (Palco da Pedra) – atração Nacional.

Dia 06/01: shows em Itaipava e Itaoca – atrações regionais.

Dia 07/01: Trio Elétrico – saindo da praia de Itaoca até a praia Itaipava (atração regional).

Já deu para ter um gostinho do que vem por aí? Então se prepara que tem muito mais!