CONFIRA OS LOCAIS | Vacinação contra a dengue começa na próxima terça (27), em Guarapari

today22 de fevereiro de 2024 remove_red_eye47

A prefeitura de Guarapari dará início na próxima terça-feira (27) a vacinação contra a dengue no município. A campanha será direcionada às crianças de 10 e 11 anos, em conformidade com as diretrizes do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, com esquema vacinal de duas doses com intervalo de três meses.

A vacinação será realizada nas unidades de saúde do município, abrangendo todas as regiões da cidade. Para administração da dose é necessário que os pais ou responsáveis legais estejam presente e apresentem comprovante de endereço para assegurar que a campanha alcance prioritariamente os moradores locais, além de documento CPF e ou Cartão do Sus atualizado do menor.

De acordo com a Secretária de Saúde, Alessandra Albani, Guarapari vai receber 3235 doses referentes à primeira dose de imunizantes Qdenga, desenvolvida pelo laboratório Takeda, que chegarão à cidade nesta sexta-feira (23), com o objetivo de ampliar o número de municípios e o acesso da população-alvo a receberem a primeira dose (D1), no menor tempo possível e diante do número limitado de doses disponíveis no momento.

“A vacina é mais uma tecnologia, mas não podemos abrir mão dos outros cuidados com a doença. Considerando que 80% dos focos estão dentro das residências”, destacou a secretária.

Cuidados necessários:

– Manter as garrafas vazias ou baldes virados para baixo;

– Não deixar entulho no quintal ou nas ruas e varrer diariamente a água parada;

– Cobrir as caixas d’água, poços ou piscinas e manter as calhas de água limpas;

– Colocar terra ou areia nos pratos dos vasos das plantas;

– Manter a lata de lixo devidamente tampada e jogar no lixo cascas de coco, latas de refrigerantes, copo plástico, garrafas, embalagens, etc…

– Guardar pneus em locais cobertos, longe da chuva. Faça furos na parte de baixo ou entregue no serviço de limpeza;

– Tampar os ralos pouco usados com um plástico, jogando água sanitária no cano 2 vezes por semana;

– Diminuir o número de bebedouros de cães, gatos e passarinhos e manter o aquário limpo e fechado;

– Colocar telas de proteção nas janelas e mosquiteiros na cama para dormir.

Confira os locais de vacinação:

– Unidade de Saúda Narbal de Paula, em Setiba, segunda a sexta-feira, das 07h30 às 12h e das 13h às 15:30.

– Unidade de Santa Mônica, segunda a sexta-feira, das 07h30 às 11h30h e das 13h às 15h30.

– Unidade de Saúde Normília Cunha, em Perocão, de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 11h e das 13h às 15h.

– Unidade de Saúde Maria Lúcia C. Lora, em Jabaraí, de segunda a sexta-feira, das 07h30 h às 11h30h e das 13h às 15h.

– Unidade de Saúde Jader Avelar Boghi, no Adalberto, de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 15h.

– Centro Municipal de Saúde Arlinda Junqueira Vionel, segunda, terça e quinta, das 07h30 às 12h e das 13h às 15h, e na quarta-feira, das 13h às 15h.

– Unidade de Saúde Camurugi, segunda, terça, quarta e sexta, das 07h30 às 11h, e na quinta-feira, das 07h30h às 11h e das 13h às 15h.

– Unidade de Saúde Pedro Machado, em Bela Vista, segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 15h.

– Unidade de Saúde Dr. Roberto Calmon, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 07h30h às 11h e das 12h às 15h.

– Unidade de Saúde Professora Terezinha Santos, no Coroado (CAIC), segunda a sexta-feira, das 08h às 11h e das 13h às 15h.

– Unidade de Saúde Mário Sérgio C. Pereira, Kubitschek e Ipiranga, segunda a sexta-feira, das 07h30 às 11h e das 13h às 15h.

– Unidade de Saúde Tereza Loyola de Jesus, em Meaipe, de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h.

– Unidade de Saúde Luiz Buback, em Reta Grande, de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 10h30 e das 12h às 15h.

– Unidade de Saúde Maria Madalena Astori Gobbi, em Todos os Santos, segunda e sexta-feira, das 08h às 15h.

– Unidade de Saúde Ralph Dalfior, em Rio Claro, terça e quinta, das 08h30 às 12h e das 13h às 14h30.

– Unidade de Saúde Paraíso, em Samambaia, toda sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 14h30.

– Unidade de Saúde Buenos Aires, na penúltima quarta-feira do mês, das 09h às 12h e das 13h às 14h30.

– Unidade de Saúde Baia Nova, na última quarta-feira do mês, das 09h às 12h e das 13h às 14h30.

– Unidade de Saúde Amarelos, toda segunda das 08h às 12h e das 13h às 15h.