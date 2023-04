Confira os principais circuitos agroturísticos de Vila Velha

today11 de abril de 2023 remove_red_eye46

Vila Velha é uma cidade litorânea de importantes monumentos históricos, belas praias e grande adensamento populacional urbano. Mas é na zona rural do município – onde se localizam 52% de toda a sua extensão territorial –, que moradores e visitantes encontram os mais belos e tranquilos recantos naturais; as mais variadas e pitorescas opções de lazer, diversão e hospedagem; e as melhores atrações gastronômicas e agroturísticas da Região Metropolitana da Grande Vitória.

Quem quer aproveitar o tempo livre para descansar ou desfrutar da companhia de amigos e familiares conta com boas alternativas em Vila Velha, cujas atividades do setor de agroturismo se destacam cada vez mais, principalmente nos circuitos de Jaguarussu, Xuri, Córrego Sete, Retiro do Congo e Rendeiras.

Nestes circuitos agroturísticos de Vila Velha é possível encontrar excelentes acomodações; restaurantes de comidas típicas e delícias da gastronomia local; produtos agroindustriais artesanais; parques aquáticos e atrações de lazer e diversão para crianças e adultos de todas as idades.

Os interessados também podem participar de ordenhas manuais, pescarias (pesca esportiva e pesque & pague), cavalgadas, trilhas de “mountain bike” e caminhadas ecológicas, além de visitar fazendas da agricultura familiar e ter contato com animais como cavalos, vacas, coelhos, galinhas, pintinhos e patos, entre outros.

Nos circuitos agroturísticos de Vila Velha há pousadas, piscinas, rios, lagoas, açudes, matas, pomares, granjas, campos de futebol, campings, bares, salas de jogos, playgrounds, quadras esportivas, churrasqueiras, brinquedos infantis, criações de animais, plantações de diversas culturas, passeios guiados, e aluguel de cavalos e charretes, além de outras opções.

Na zona rural de Vila Velha também tem seringais, ruínas jesuíticas, mirante à beira do Rio Jucu, videiras e até retiros espirituais de diferentes denominações cristãs. Os circuitos já estão sinalizados com placas informativas e as informações estão disponíveis para pesquisas na internet. Opções não faltam para quem deseja sair da cidade e desfrutar de um dia tranquilo no campo, em Vila Velha.

Confira os principais circuitos agroturísticos de Vila Velha

Circuito Xuri

Sítio Effigen / Casa da Uva

A propriedade oferece piscina, restaurante, lago com pedalinho, campo de futebol society, quadra de vôlei gramada, curral e galinheiro. O sítio é muito conhecido pelo lindo parreiral, onde os visitantes podem colher, degustar e comprar uvas de diferentes variedades. Recomenda-se o agendamento prévio para verificar o período da safra.

Endereço: ES 388 – Km 15, Xuri.

Telefones: (27) 3391-7007 e 999795024 (whatsapp).

Instagram: @sitioeffigen_casadauva

Vila Sorriso

Em um só lugar você encontra conforto, lazer e diversão para toda a família. Tudo isso em meio à paisagens de rara beleza. A Vila Sorriso tem área de lazer completa e hospedagem com 44 suítes. O local oferece, ainda, tirolesa, restaurante especializado em aves, churrasqueiras, quiosques, campo de futebol e atividades de arvorismo.

Endereço: ES-388, s/n, Xuri.

E-mail: [email protected]

Telefone: (27) 99849-4361.

Site: http://vilasorriso.com

Circuito Jaguarussú

Rancho Forte

A Fazenda oferece passeios a cavalo durante o dia e cavalgadas noturnas. Outros serviços são o Finn Bike Park, locação para ensaios fotográficos, hotel para cavalos e local de eventos. O Finn Bikepark atua como gestor das trilhas locais, além de oferecer oficinas para dar dicas e truques para ciclistas graduados e iniciantes. Já as cavalgadas acontecem com agendamento prévio. Para eventos, o espaço trabalha apenas com locação. A proposta é garantir alegria, lazer, aventura e esporte.

O Rancho Forte também possui buffet de cozinha brasileira artesanal e serviço de cerimonial para todo tipo de evento. Nesta propriedade “pet friendly” o turista pode visitar as Ruínas dos Jesuítas e contar com redário, parquinho com cama elástica, passeio a cavalo gratuito, hotel para cavalos, bike park e café da manhã (com agendamento).

Endereço: Avenida Jaguarussu, s/n – Morada da Barra.

Telefone: (27) 99239-8070.

Facebook: @RanchoForte

Instagram: @fazendaranchoforte

Rico Caipira

A fazenda Rico Caipira disponibiliza estrutura de entretenimento para toda a família. Possui amplo restaurante de culinária regional mineira, além de tirolesa, pedalinho, casa na árvore, passeio de trenzinho e teatro do Sítio do Picapau Amarelo (com Emília, Narizinho e Saci Pererê). Também há exposição de pequenos animais, avestruzes e diversas espécies de aves, além de um museu da fazenda, campo de furinho e quadra de vôlei, salão de jogos, atividades interativas, trilhas de bike, parquinho, banho de bica, redário e passeios de charrete, carruagem e pônei.

Endereço: Avenida Jaguarussu, s/n – Morada da Barra.

Telefone: (27) 99922-4404

Site: http://www.ricocaipira.com.br

Facebook: @fazendaricocaipira

Instagram: @ricocaipira

Jockey Clube do Espírito Santo

O Jockey Clube do Espírito Santo – que fica localizado na Rodovia do Sol, Km 10 – existe desde 1960 e foi fundado por adeptos de esportes equestres. É uma instituição cujo principal objetivo é promover atividades sociais, recreativas, culturais, cívicas e desportivas, com ênfase aos esportes hípicos. O clube oferece aulas de hipismo clássico, hipismo rural, equoterapia, passeios a cavalo e competições, com instrutores experientes e especializados.

O Jockey também possui sede social, baias de alvenaria, pistas de hipismo rural e clássico (para treinamento e para competição), quadras de tênis, piquetes, redondel, área coberta de treinamento, serviços veterinários, estacionamento, banheiros, segurança 24 horas, restaurante e churrascaria, ambulância e equipamentos de primeiros socorros.

E-mail: [email protected] / [email protected]

Telefone: (27) 99820-6960.

Circuito Córrego Sete

Fazenda Liberdade do Xuri

A Fazenda Liberdade do Xuri é conhecida pela sua hospitalidade, tranquilidade, riquezas naturais, espaços de lazer e criações de animais. A propriedade conta com um projeto intitulado “Pé no Chão”, que atende escolas da região. A fazenda disponibiliza estrutura completa para festas e eventos, além de retiros espirituais e encontros religiosos, com hospedagem de grupos e atividades ao ar livre aos sábados, domingos e feriados (com agendamento).

Endereço: Estrada Airton Senna, s/n, Córrego Sete.

Facebook: @fazendaliberdadedochury

Telefone: (27) 99981-2230.

Site: https://www.fazendaliberdadedochury.com.br/

Sítio Casa Verde

A propriedade possui orquidário com várias espécies e oferece orientações sobre o cultivo de orquídeas e outras espécies de plantas. O espaço também oferece visitas pedagógicas e de lazer (com agendamento). Telefone: (27) 99906-1718.

Endereço: Rodovia do Sol, Km 29, estrada principal do Córrego Sete (próximo à Padaria Liberdade).

Circuito Recanto do Sol

Fazenda Camping

A propriedade, fundada em 1982, atende turistas e visitantes para desfrutarem do seu complexo de lazer, que inclui piscinas, escorregadores, churrasqueiras, campo de futebol, quadra de vôlei, restaurante, passeio de charrete, área de eventos e estacionamento. O espaço tem área disponível com 150 mil m².

Endereço: Rodovia do Sol, 2231 – km 19, Barra do Jucu

Telefones: (27) 3260-1496 e (27) 99760-1492.

Site: http://fazendacamping.com.br

Facebook: @fazendacampingbarradojucues

Fazendinha JK

A propriedade possui restaurante com comida caseira, café da manhã e café da tarde, além de piscina, passeis de cavalo e charrete, campo society, quadra de vôlei de areia e pesque & pague. Oferece também espaço para eventos com churrasqueira.

Endereço: Rua Principal, s/n Retiro do, Estrada do Congo.

Telefones: (27) 3242-2049 e (27) 99292-9395.

Site: https://fazendinhajkpp.wixsite.com/fazendinhajk,

Instagram: @fazendinhajk

Fazenda Solimar

A Fazenda Solimar disponibiliza área de camping e oferece caminhadas ecológicas, cavalgadas, atividades de arvorismo, paint-boll, visita à sala de ordenha, demonstração de inseminação artificial e visita a berçário de bezerros.

Endereço: Rua Tupiniquins, Morada da Barra.

Telefone: (27) 3244-0078.

Circuito Retiro do Congo

Sítio Xodó

O Sítio Xodó está localizado em uma área rural entre Barra do Jucu e Ponta da Fruta, a 20 km da sede de Vila Velha. O espaço é considerado um verdadeiro oásis e oferece vários ambientes para a realização de eventos. A propriedade também dispõe de uma vasta área arborizada e uma ilha para a celebração de casamentos, aniversários, confraternizações e formaturas. Disponibiliza hospedagem, restaurante, piscina, estacionamento e muita tranquilidade.

Endereço: Avenida Deputado Nilton Gomes, s/n, Retiro do Congo.

Telefone: (27) 99969-0450.

Pousada Recando do Marujo

Localizada a 26 Km da sede do município, em uma área reservada e bem arejada, o espaço é apropriado para a realização de eventos (confraternizações, aniversários e encontros), oferecendo hospedagem, camping, campo de futebol society, piscina, churrasqueira e jogos de mesa.

Endereço: Estrada do Congo, 89, Retiro do Congo.

Telefone: (27) 99965-6545.

OBS.: no Circuito Retiro do Congo, além de várias hospedarias e opções de gastronomia, há diversos espaços de retiro espiritual, tais como: Comunidade Água Viva; Fraternidade Oração; Epifania; e Exército de Deus.

Outras opções de agroturismo em Vila Velha:

Chácara Goya: 3242-2808/99703-3109

Sítio Tia Bila: 99944-5509

Sítio Nandobel: 3260-1177/99966 1607

Sítio Toca do Índio: 99877-3334/99866-1064

Santa Clara Rural: 99646-0619/99822-9977

Hípica Vila Velha: 99918-3189/2144-0044

Descanso da Rendeira Restaurante: 3260-1195

foto Everton Thiago