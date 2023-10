Consultório na Rua de Vitória é referência no Espírito Santo

A equipe técnica referência em Saúde da População em Situação de Rua de Vitória recebeu a visita técnica da equipe de saúde do município de Linhares, nesta quinta-feira (5), para uma reunião sobre o serviço Consultório na Rua de Vitória.

No encontro estiveram presentes a secretária de Saúde de Linhares, Sônia Dalmolim, profissionais da atenção primária à saúde do município e profissionais que atuam no Consultório na Rua de Vitória.

“O serviço de Consultório na Rua de Vitória é referência no Estado pelo tempo de implantação, uma vez que o serviço existe há mais de 10 anos, e por funcionar bem. A equipe tirou muitas dúvidas sobre o processo de trabalho, desde a forma da abordagem a essas pessoas até equipamentos utilizados, efetivação de cadastros e vínculos. Agradecemos muito à gestão da secretária Magda, à gerente de Atenção à Saúde, Luciana Malini e à referência técnica Anita. O encontro foi muito enriquecedor e esperamos que esse serviço funcione em Linhares com a mesma qualidade com que ele funciona em Vitória “, afirmou Sônia.

A gerente de Atenção em Saúde de Vitória, Luciana Malini, destaca a importância da integração entre os serviços no atendimento a esse público. “Além de muita dedicação, o atendimento às pessoas em situação de rua também exige muito diálogo, experiência e integração entre os serviços, uma vez que essas pessoas circulam entre cidades e realidades diferentes. A equipe de saúde de Vitória ficou muito feliz por partilhar nossas experiências em favor de uma iniciativa e um serviço tão importantes”, afirmou Luciana.

Serviço

O Consultório na Rua conta com enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, motoristas e auxiliares de Enfermagem, técnico de saúde bucal, todos capacitados para atuar no programa. A atuação consiste em um trabalho muito complexo, a começar pela abordagem e pela criação de um vínculo de confiança com as pessoas em situação de rua, passando pela persistência na oferta do serviço até o início de um tratamento efetivo.

A equipe é itinerante e realiza o atendimento nos próprios locais de permanência das pessoas. Também são realizadas ações de educação em saúde, através de oficinas. Quando necessário, essas pessoas em situação de rua são encaminhadas para outros serviços da rede municipal de saúde, como por exemplo Unidades de Saúde, Pronto Atendimento, Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas, dentre outros.

