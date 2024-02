Copa Sicoob de Futebol de Base: uma iniciativa de impacto social através do esporte

O evento, que vai além do futebol, promove inclusão social e desenvolvimento pessoal para jovens

A Copa Sicoob de Futebol de Base transcende o conceito tradicional de torneios esportivos juvenis, posicionando-se como um potente instrumento de inclusão social e crescimento pessoal para os jovens atletas participantes. Este evento, patrocinado pelo Sicoob, destaca-se não apenas pela busca de novos talentos no cenário do futebol brasileiro, mas principalmente pelo seu profundo impacto na formação de cidadãos conscientes e preparados para os desafios do futuro.

Durante o torneio, os jovens são incentivados a desenvolver habilidades cruciais como liderança, trabalho em equipe, resiliência e disciplina. Mais do que uma competição, a Copa Sicoob se revela como uma escola de valores, onde o esporte serve como base para ensinamentos que serão levados para toda a vida.

O presidente do Sicoob Sul Litorâneo, Fábio Novaes, compartilhou sua visão sobre o papel do evento. “Acreditamos firmemente no poder transformador do esporte na vida das pessoas. Ao patrocinar a Copa Sicoob de Futebol de Base, nosso objetivo vai além de descobrir talentos esportivos; queremos contribuir para a formação de jovens íntegros, capazes de fazer a diferença na sociedade. É uma honra para nós fazermos parte dessa iniciativa que, a cada ano, reafirma seu valor não só para o esporte, mas para o desenvolvimento social de nossas comunidades.”

O impacto da Copa Sicoob ultrapassa as fronteiras dos campos de futebol, alcançando as comunidades dos jovens atletas. O torneio se tornou um evento aguardado por todos, mobilizando famílias e moradores locais em apoio aos seus times, reforçando o senso de comunidade e pertencimento.

Além disso, a iniciativa tem estreitado laços entre diferentes setores da sociedade, com escolas, clubes e empresas locais se unindo em apoio ao evento. Essas parcerias têm sido fundamentais para ampliar o alcance e o impacto positivo da Copa Sicoob, garantindo sua sustentabilidade e sucesso ao longo dos anos

“A aliança entre a prefeitura de Alfredo Chaves e o Sicoob para a realização da Copa Sicoob de Futebol de Base é um exemplo brilhante de como a sinergia entre diferentes setores pode gerar frutos valiosos para a comunidade. Este evento não só descobre talentos para o esporte nacional, como também fomenta um ambiente de apoio e crescimento para nossos jovens, mostrando o caminho para um futuro promissor através do esporte e da educação. Estamos profundamente gratos ao Sicoob por essa parceria que beneficia tantos jovens e suas famílias em nossa cidade”, avalia o secretário de Esportes de Alfredo Chaves, Messias Gledson (Baiano).

