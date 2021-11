Coral com 150 crianças da rede pública abre programação de Natal de Itapemirim

Tudo pronto para o Natal em Itapemirim. Na abertura da temporada será apresentado o musical “É Tempo de Esperança”, que contará com um coral com 150 crianças da rede pública de ensino municipal acompanhado por uma orquestra de câmara. O espetáculo será apresentado nesta sexta-feira (26), às 19:30h, na Praça Domingos José Martins, no Centro.

Na ocasião, será acesa uma iluminação especial com aproximadamente um milhão de micro lâmpadas de led. Para completar o espetáculo cênico, os efeitos luminosos também foram instalados com 70 luminárias inteligentes (moving light) e 3 canhões de palco.

Outros três espetáculos musicais semelhantes estão programados para os dias 27 de novembro e 10 e 17 de dezembro, sempre às 19:30h. Também já estão no calendário as sessões de cinema na praça nos dias 11 e 18 de dezembro, 19:30h, com exibição de filmes alusivos ao natal.

Paara acompanhar os espetáculos destinado a um público de 3 mil pessoas, por cada apresentação, será exigido o cumprimento de todos os protocolos sanitários, como o uso de máscaras e apresentação do cartão de vacinação contra a Covid-19.

A entrada é livre e gratuita, mas os ingressos devem ser retirados com antecedência no local do evento ou online por meio do portal da Prefeitura de Itapemirim: www.itapemirim.es.gov.br

O público também poderá conhecer a casa do Papai Noel feita em estilo colonial, além do presépio e uma árvore de natal com 7,5 metros de altura que estão montados no local. Para a diversão das crianças também foram instaladas roda-gigante, carrossel e camas elásticas. Todos poderão desfrutar da atmosfera natalina com a decoração e ornamentação típicas.

Estrelas luminosas também foram colocadas ao longo das avenidas Cristiano Dias Lopes, no Centro, e em toda a extensão de Itapemirim, em Itaoca e Itaipava, incluindo as praças, com árvores de natal, e em pontos turísticos como no píer dos pescadores e no trevo na entrada da cidade, na Barra de Itapemirim.

Programação

Natal: É tempo de Celebrar

– Dias 26 e 27 de novembro e 10 e 17 de dezembro, 19:30h, apresentação do musical “É Tempo de Esperança” com orquestra de câmara e coral com 150 crianças da rede pública municipal, na Praça Domingos José Martins, no Centro.

– Os ingressos podem ser retirados no local com antecedência ou pelo portal da Prefeitura de Itapemirim: www.itapemirim.es.gov.br

– Nos dias 11 e 18 de dezembro, 19:30h, haverá sessões de cinema na praça com exibição de filmes alusivos ao natal.

– Diariamente, entre 17 e 22h, a praça estará aberta para visitações à casa de Papai Noel e uso da roda-gigante e carrossel pelas crianças.