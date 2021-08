Covid-19 | Dia ‘D’ para pessoas acima de 18 anos neste sábado (21) em Iconha

A Secretaria Municipal de Saúde de Iconha vai realizar, no próximo sábado (21), o “Dia D” de Vacinação contra a covid-19 para pessoas acima de 18 anos.



A população que utiliza as unidades de Bom Destino e Duas Barras, no interior do município, deve procurar uma agente de saúde para receber instruções sobre o processo de vacinação. Já quem utiliza as unidades do Centro, Ilha do Coco e Tocaia, devem agendar seu horário pelo site www.vacinaeconfia.es.gov.br



Para essa população o local da vacinação será no Parque de Exposições, de 08h às 16h. Já nas unidades do interior a vacinação será de 08h às 14h.



No ato da vacinação é necessário levar um documento com foto, cartão de vacinação e cartão do SUS. A Secretaria Municipal da Saúde esclarece que, caso a pessoa não tenha o cartão de vacinação ou do SUS, isso não será impedimento para a imunização.



Gedson Paulino, Prefeito de Iconha, disse que vacina é o único caminho para salvar vidas e para a retomada da economia. “Estamos no caminho e vamos continuar nos empenhando em vacinar toda população Iconhense no menor tempo possível, para que possamos voltar a nossa vida normal” disse.



O secretario Municipal de Saúde, Fernando Volponi, reforça para que a população continue com a utilização de máscara, fazendo a higienização das mãos e mantendo o distanciamento social.