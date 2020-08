COVID-19 | Piúma e Anchieta são muito bem avaliados pela ONG Transparência Capixaba

A ONG Transparência Capixaba divulgou hoje (26) o novo ranking de transparência no combate à Covid-19. Essa é a segunda rodada de avaliações realizadas pela Transparência Capixaba em portais de compras emergenciais dos municípios capixabas.

Nessa rodada foram incluídas cidades com mais de 20 mil habitantes, chegando a 38 portais avaliados. Na primeira rodada eram 25 municípios com mais de 20 mil habitantes.

Os municípios de Piúma e Anchieta foram avaliados como ótimo: 97,47 e 91,14, respectivamente. Já Guarapari como regular: 53,16.

Serra e Cariacica seguem como os mais transparentes do estado em contratos emergenciais, somadas as duas avaliações.

Cerca de 87% dos portais avaliados foram considerados bons (28,95%) ou ótimos (57,89%). Regulares somaram 7,9% e ruins 5,3%. Nenhuma cidade teve desempenho considerado “péssimo”.

Fundão (39,24 pontos) e Pinheiros (35,44 pontos) tiveram os piores resultados, com nível de transparência considerado “ruim”.

A metodologia foi desenvolvida pela Transparência Internacional – Brasil para o Ranking de Transparência no Combate à COVID-19. O objetivo é identificar e promover as melhores práticas de transparência nas informações referentes às contratações emergenciais realizadas em resposta à pandemia. A escala vai de zero a 100 pontos, na qual zero (péssimo) significa que o ente é avaliado como totalmente opaco e 100 (ótimo) indica que ele oferece alto grau de transparência.

A avaliação tem como metas estimular o poder público a promover continuamente a transparência de suas ações, assim como reconhecer o bom trabalho realizado por algumas prefeituras. Por essa razão, antes do início da avaliação, houve um encontro virtual com controladores municipais por meio do Fórum Estadual de Controle Interno do Estado do Espírito Santo (Fecontes) para possibilitar o aperfeiçoamento dos portais municipais.

Fonte Folha Vitória