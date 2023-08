CPI ouve lavrador que ateou fogo em lixeira e matou cachorro queimado

today25 de agosto de 2023 remove_red_eye288

Na última terça-feira, 22 de agosto, a CPI de Maus-Tratos contra os Animais, presidida pela deputada Janete de Sá, ouviu os envolvidos no caso do cachorro Pretinho, que foi queimado dentro de uma lixeira, em Brejetuba, região serrana do Estado.

O tutor do cachorro, um caminhoneiro, disse que, no dia 21 de julho deste ano, ele fugiu e entrou na lixeira de plástico na rua.

“Quando eu vi uma bola de fogo, corri para socorrer o Pretinho. No dia seguinte levei para um hospital veterinário em Afonso Cláudio, ele ficou 10 dias, mas não resistiu. Não consigo entender porque alguém faz uma coisa dessas.”, disse o tutor do animal.

Um lavrador de 59 anos, que também foi ouvido pela CPI, confirmou que pegou um pouco de gasolina em uma oficina e ateou fogo na lixeira, mas alegou que não sabia que havia um cachorrinho no tonel.

“A versão dele não convenceu a CPI. Ele precisou se aproximar do tambor para acender o isqueiro e não tinha como não ter visto o Pretinho. Identificamos crime de maus-tratos e danos ao patrimônio público”, disse a deputada Janete de Sá, presidente da CPI.

Uma testemunha, o dono da oficina de onde a gasolina foi retirada, também foi ouvido durante a oitiva. Agora todos os depoimentos vão ser encaminhados ao Ministério Público para que a denúncia seja oferecida à Justiça.