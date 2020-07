Crédito Imobiliário: Banestes oferece as melhores condições e a menor taxa do mercado

As condições para a aquisição de imóveis no Banestes permanecem como as mais atrativas no mercado de crédito. O banco oferece linha de financiamento imobiliário com taxa a partir de 6,65% ao ano, a mais baixa atualmente no mercado, e permite a utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para financiamento de unidades de até R$ 1,5 milhão.

O prazo de parcelamento do crédito foi ampliado para até 420 meses (35 anos), sendo que o percentual de financiamento no Banestes pode chegar a até 90% do valor de avaliação para imóveis residenciais dentro do Sistema Financeiro Habitacional (SFH), novos ou usados.

O mercado imobiliário se mantém aquecido em meio à crise do novo Coronavírus. Com a crescente oferta de oportunidades, o período tem sido ainda mais propício para a aquisição de imóveis residenciais urbanos (novos ou usados), lotes urbanizados ou imóveis empresariais.

“O Banestes tem garantido aos capixabas as menores taxas em diferentes linhas de crédito. O financiamento imobiliário merece destaque pela oportunidade histórica que a taxa de 6,65% a.a. representa, a mais baixa praticada até hoje. Como banco dos capixabas, temos o compromisso de garantir as melhores condições do mercado e contribuir com o desenvolvimento econômico do Espírito Santo”, afirma o diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.

Confira as condições do financiamento imobiliário no Banestes.

Crédito Imobiliário Banestes

– Taxa de juros mínima a partir de 6,65% ao ano + Taxa Referencial (TR), para todos os perfis destinados à aquisição de imóvel residencial.

– Financiamento de até 90% do valor do imóvel pela tabela SAC.

– Prazo máximo de financiamento: até 420 meses (35 anos).

– Tipo de garantia: Alienação fiduciária do imóvel.

Para saber mais e realizar uma simulação de financiamento, o cliente Banestes deverá entrar em contato com o seu gerente. Mais informações estão disponíveis no site oficial do banco, www.banestes.com.br, no menu “Crédito – Financiamento Imobiliário”.