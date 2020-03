De olho na Olimpíada, Natália Gaudio recebe técnica avaliadora na Sesport

today6 de março de 2020 remove_red_eye26

Contemplada pelo programa Bolsa Atleta e integrante da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, Natália Gaudio vai receber na Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), em Vitória, nesta segunda-feira (09) e terça-feira (10), a professora paranaense Marcia Aversani. A técnica vem para observar e avaliar o desempenho da ginasta em sua preparação para as seletivas que garantem uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que acontecem entre julho e agosto deste ano.

Os encontros, que visam a melhorar a qualidade técnica da atleta, acontecerão na segunda-feira (09), das 15 às 19 horas; já na terça-feira (10), os treinos serão realizados das 9h20 às 18 horas, com pausa para o almoço entre 12h30 e 14h30.

Natália comentou sobre a importância de ser acompanhada por Marcia, que é presidente do comitê técnico da União Pan-Americana de Ginástica, além da sua rotina de treinamento para conquistar uma vaga nos Jogos do Japão. “Estou ansiosa para apresentar para ela duas séries novas que foram criadas com o auxílio de uma técnica russa, considerada uma das melhores do mundo. Estou em um ritmo intenso, mas feliz, pois quando treino muito noto a minha evolução. E eu estou vendo minha evolução dia a dia”, afirmou a ginasta.

Natália revelou suas expectativas para as apresentações e seus próximos passos. “A cada treino conquisto um detalhe a mais e assim vou construindo o caminho certo para as competições. As minhas expectativas são as melhores, pois já estou na reta final e daqui há um mês começo a competir as primeiras copas do mundo para alcançar as Olímpiadas. Acredito estar no caminho certo, pois o importante é chegar lá sabendo que dei meu máximo, e assim, o resultado vem”, completou.

Outras ginastas serão observadas

Além de Natália, durante o período da manhã no segundo dia, Marcia Aversani vai observar as ginastas Emanuelle Felkberg, Luiza Traspadine, Lavínya Azeredo, Thaís Lourencini e Geovanna Santos. Cada atleta irá apresentar um aparelho de sua escolha.

Estarão presentes na avaliação a presidente da Federação do Espírito Santo de Ginástica (FESG), Sônia Santos, e os membros do Comitê técnico da FESG Monika Queiroz, Flávio Barroca, Luciane Hammes e Katriana Nascimento.

Bolsa Atleta

A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) divulgou, no último mês, o resultado final do programa Bolsa Atleta, que com o investimento no programa foi de R$ 2,1 milhões, contempla 121 atletas e paratletas até o momento.

Dentre eles estão as ginastas Lavínya Azeredo, beneficiada na categoria estudantil, Geovanna Santos e Thaís Lourencini, ambas na nacional, e Natália Gaudio, na internacional.

A Sesport vai abrir, nos próximos meses, um edital complementar para preencher as 09 vagas remanescentes da categoria estudantil.