Declaração do Simples Nacional pode ser feita gratuitamente na Sala do Empreendedor de Itapemirim

today21 de janeiro de 2020 remove_red_eye17

A cidade de Itapemirim, com o objetivo de facilitar as atividades do microempreendedor do município, está prestando um importante serviço, ou seja, realizando gratuitamente a Declaração Anual de Faturamento do Simples Nacional, que é uma obrigação do Microempreendedor Individual (MEI).

Segundo Daniele Viana Colli, Coordenadora da Sala do Empreendedor, os interessados podem procurar a Sala do Empreendedor de Itapemirim para fazer gratuitamente a Declaração Anual de Faturamento do Simples Nacional (DASN–SIMEI). O prédio fica localizada no edifício João Bechara, anexo a Casa do Bem, 178, na Rua Padre Otávio Moreira.

“Um dos deveres do MEI é a entrega da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI), que ocorre até o dia 31 de maio, sendo relativa ao exercício do ano anterior, e o município está prestando mais este serviço ao Microempreendedor Individual de Itapemirim, que tem sido parte importante no crescimento da cidade. É fácil e rápido de fazer, é só nos procura na Sala do Empreendedor”, comenta Daniele.

Quando o MEI entrega a Declaração Anual do Simples Nacional do MEI (DASN-SIMEI), em atraso, fica sujeito ao pagamento de multa, no valor mínimo de R$ 50,00 ou de 2% ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante dos tributos decorrentes das informações prestadas na DASN-SIMEI.