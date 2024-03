Deic deflagra operação contra organização criminosa de falsificação de diplomas

20 de março de 2024

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), deflagrou no dia 29 de janeiro, a primeira fase da Operação “Sem Efeito”, no bairro Glória, em Vila Velha, com o intuito de combater uma organização criminosa voltada a ofertar cursos falsos de mestrado/doutorado e serviços de revalidação de diplomas. O resultado das investigações foi apresentado em coletiva de imprensa que ocorreu na manhã de terça-feira (19), na Chefatura de Polícia Civil, em Vitória.

Até o momento quatro pessoas foram identificadas como integrantes da organização criminosa e cerca de 20 estudantes foram vítimas do golpe. As investigações tiveram início após duas professoras que participavam de um processo de elevação de nível, na Secretaria de Educação do município da Serra, serem informadas que seus diplomas de mestrado eram falsos. Cada professora chegou a pagar o valor de R$ 50.000,00 pelo curso de Mestre em Educação.

“Agora precisamos de um apoio, um trabalho em equipe entre a polícia e a imprensa, porque precisamos identificar mais vítimas para poder mensurar o tamanho do prejuízo, pois são golpes seríssimos induzindo pessoas ao erro e destruindo sonhos”, informou o delegado-geral da Polícia Civil (PCES), José Darcy Arruda.

“Esta instituição de ensino utilizava um registro do Estado da Flórida, nos Estados Unidos, assim poderiam ministrar cursos religiosos. Os criminosos aproveitavam deste registro no país norte-americano para ministrar cursos EAD em solo brasileiro, sob o pretexto de que após a conclusão do curso, conseguiriam a revalidação do diploma com a mesma empresa”, explicou o titular da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (DEFA), delegado Alan Moreno de Andrade.

Em 2019, o Ministério Público do Rio Grande do Sul chegou a fechar o conglomerado da mesma instituição de ensino no Estado, pois estavam aplicando o mesmo tipo de golpe. “Um dos alunos dessa antiga instituição, viu a proporção do crime e decidiu aplicar o mesmo golpe no Espírito Santo, pois ainda havia um polo ativo no município de Cariacica. Os suspeitos prometiam às vítimas que iriam continuar a oferecer os cursos de forma remota, garantindo a entrega do diploma”, completou o delegado Alan Moreno de Andrade.

Foi determinada a suspensão da atividade econômica, o bloqueio de todas as contas bancárias da instituição financeira e de seus sócios, além do bloqueio de veículos automotores que tiverem. Foram apreendidos centenas de diplomas com nítidos sinais característicos de falsificação/sem validade, além de farta documentação comprobatória. Os investigados responderão pelos crimes de associação criminosa, estelionato e falsidade documental tanto de documento público quanto de documento privado, além de outros crimes que a Polícia está analisando.

Dicas para não cair nos golpes

– Procurar instituições estabelecidas no mercado: tomar cuidado com preços fora do praticado no mercado;

– Procurar instituições com credenciamento na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e do Ministério da Educação (MEC);

– Verificar se a instituição de ensino já teve reconhecido algum diploma por ela emitido.

por Beatriz Paoliello, Estagiária

Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi)