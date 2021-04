Denarc prende casal e apreende 80 quilos de drogas em Cariacica

Um casal, de 24 e 29 anos, foi detido em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, durante uma operação realizada por policiais do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), com apoio da Polícia Judiciária da Força Nacional, no bairro Maracanã, em Cariacica. A prisão foi realizada no dia 10 de março.

Segundo o chefe do Denarc, delegado Tarcísio Otoni, a operação foi realizada com o objetivo de averiguar informações de um suspeito de 29 anos, que, segundo as investigações, é apontado como distribuidor de maconha para a comercialização, na região do bairro Maracanã, em Cariacica.

“Durante as investigações foi possível constatar que a namorada do suspeito é quem guardava as drogas na sua residência. Na ação policial foram apreendidos na casa dela 80 quilos de maconha. Razão pela qual foi dada voz de prisão ao casal”, disse o delegado.

Os detidos foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, sendo posteriormente encaminhados ao Centro de Triagem de Viana, ficando à disposição da Justiça.

Otoni destacou que a participação da comunidade com denúncias é primordial para o combate ao tráfico de drogas no Estado. Ele afirma que a denúncia pode ser feita de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181 ou por meio do sitedisquedenuncia181.es.gov.br. “Todas as informações serão colhidas e analisadas”, garantiu.

Por Olga Samara