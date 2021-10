Dennis comemora lançamento de música com festa em motel e convidados vips

É muito sucesso! Com duas semanas de lançamento, a música “Modo Avião”, que faz parte do DVD “O Impossível” entrou no Top 200 do Spotify e soma mais de dois milhões de views no youtube. Para comemorar o alcance da faixa, que conta com a participação especial de Luíza e Maurílio, Dennis realizou uma festa exclusiva no motel Lush, em São Paulo.



O evento aconteceu no lugar proposital que fala a letra da música : “ Pensando Bem / Eu não tenho compromisso / Não sou eu que tô mentindo / Nem tenho nada a ver com isso / Bem diferente de você / Que não sente culpa / que acha isso normal / Que vive de aparências sua vida de casal / Você finge que é fiel / Mais é cliente vip de motel”. Entre os convidados estavam: Laís Bianchessi, João Guilherme, Luccas Abreu, Maria Clara Garcia, Gizelly Bicalho, Raissa Barbosa, Lucas Viana e Sarah Andrade.

Uma situação bem curiosa aconteceu durante a noite. Gizelly Bicalho, fã assumida de Dennis, contou que já parcelou em 10x, no cartão da mãe, para ir ao show do artista. Direto do evento exclusivo, na capital paulista, comemorou: “Venci na vida porque virei vitalícia para ir ao baile de Dennis”. Foi nesse clima descontraído que o evento aconteceu até às 3h da manhã.

Em tempo: DVD “ O Impossível”, gravado no mês de julho em Goiânia, começou a ser divulgado no mês de agosto e já se tornou sucesso nas plataformas digitais. Estão disponíveis as músicas com participação de Gusttavo Lima, Jorge, da dupla com Mateus, Thiago Brava, Luíza e Maurílio, e Bruno e Marrone.



Aguardem que, em breve, terá mais lançamento! Até 2022, Dennis se prepara para lançar as músicas com Os Barões da Pisadinha, Matheus & Kauan, Raí Saia Rodada, Xand Avião, Israel e Rodolffo, Felipe Araújo, Naiara Azevedo, Tierry, Japinha Conde, Luan Santana, Maiara & Maraisa, Zé Felipe e Chitãozinho & Xororó, além dos artistas do piseiro.



foto Eduardo Carvalho