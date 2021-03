Deputada Federal Norma Ayub destina um milhão e meio para Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim

today5 de março de 2021 remove_red_eye28

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) recebeu esta semana verba de um milhão e meio de reais para custeios dos serviços da instituição. O recurso tem o objetivo de promover melhor atendimento aos usuários do SUS. A indicação do recurso foi feita pela Deputada Federal Norma Ayub, através de uma emenda impositiva da Bancada Capixaba, em 2020.

De acordo com o Superintendente do HECI, Wagner Medeiros, os recursos passados pelo SUS são insuficientes para bancar a saúde, uma vez que os custos aumentam muito, enquanto que os valores pagos pelo governo estão congelados há anos. “As emendas da deputada Norma Ayub são fundamentais para a própria sobrevivência do hospital, e isso traz uma contribuição grande para a população de todo sul do Estado do Espírito Santo”, agradeceu o Superintendente.

A Deputada Norma Ayub recebeu a notícia da liberação de mais essa verba com muita alegria. “Uma saúde melhor para todos os capixabas é uma das minhas prioridades, ainda mais agora nesse grave momento que estamos vivendo, por isso é de fundamental importância promover um bom atendimento àqueles que precisam dos serviços da saúde pública”, disse a deputada.

Wagner enfatizou ainda que a contribuição da deputada tem sido de um valor social muito grande para a entidade. “Imagine se nós não tivéssemos uma estrutura dessa no Hospital Evangélico para atender à cirurgia cardíaca, os pacientes com câncer, os pacientes que necessitam de atendimento para AVC, gestante de risco, né? Sabemos da sensibilidade dela e do compromisso que a Norma tem com a saúde e com as entidades do nosso porte”, disse Wagner.

Para 2021, Norma anuncia que a saúde capixaba continuará sendo prioridade para ela, e que já planejou o direcionamento dos recursos de emendas para outros hospitais do Espírito Santo. “É preciso unir forças nesse momento para juntos vencermos essa pandemia. Precisamos cuidar da nossa população”, finalizou Norma.

Hemodinâmica de última geração

Uma das aquisições mais importantes do HECI foi feita através de recursos destinados pela deputada Norma. Dentre os mais de cinco milhões destinados no ano passado para equipar a instituição, dois milhões e meio compraram o equipamento de hemodinâmica de alta tecnologia, que hoje oferece um serviço de cardiologia completo aos pacientes do SUS.

Recentemente a deputada visitou o Hospital para conhecer o equipamento e se emocionou muito. “Esse equipamento pode salvar vidas e está à disposição de pessoas que não têm condições de pagar um tratamento desse na rede particular. Então eu me emociono. Acho que é a minha missão, e vou continuar a fazer o que eu puder para que a saúde no nosso estado chegue a todos com qualidade”.