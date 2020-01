Deputado Da Vitória consegue investimentos de mais de R$ 4 milhões para a agricultura capixaba

O deputado federal Da Vitória (Cidadania-ES) conseguiu junto ao Governo Federal a liberação de mais de R$ 4 milhões em investimentos para a agricultura capixaba. Os recursos vão ajudar 17 municípios a comprar equipamentos, melhorar a estrutura de máquinas e desenvolver ainda mais o setor no Espírito Santo. Os valores já estão empenhados.

Os municípios que serão contemplados nesta etapa serão: Baixo Guandu, Colatina, Conceição da Barra, Guaçuí, Iconha, Itaguaçu, Marilândia, Mucurici, Muniz Freire, Pancas, Ponto Belo, Santa Maria de Jetibá, São Domingos do Norte, São Roque do Canaã, Vila Pavão, Vila Valério e Ecoporanga.

“A agricultura é a principal atividade econômica de praticamente todos os municípios do Espírito Santo. Encaminhamos ao Governo Federal a solicitação de recursos para que possamos ajudar nas nossas cidades, melhorar a estrutura com equipamentos agrícolas. O presidente Jair Bolsonaro e os ministros entenderam a importância destes recursos e autorizaram o empenho dos valores que em breve estarão chegando na conta das prefeituras”, destacou Da Vitória.

Os municípios de Baixo Guandu, Colatina, Conceição da Barra, Guaçuí, Itaguaçu, Marilândia, Mucurici, Pancas, Ponto Belo, Santa Maria de Jetibá e São Roque do Canaã receberão recursos para aquisição de patrulha mecanizada. Já Iconha receberá um caminhão tipo caçamba; Muniz Freire e Ecoporanga terão equipamentos agrícolas; Vila Pavão um caminhão com carroceria de madeira; Vila Valério uma retroescavadeira; e São Domingos do Norte recurso para aquisição de mudas para diversificação agrícola.