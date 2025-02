Deputado Gandini assume vice-liderança do governo na Assembleia Legislativa

today4 de fevereiro de 2025 remove_red_eye25

O governador Casagrande esteve no plenário da Casa e anunciou com entusiasmo: “Meu vice-líder, rapaz!” Meu vice-líder aqui na Assembleia!”

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) aceitou o convite do governador Renato Casagrande (PSB) e assumiu a vice-liderança do governo na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O anúncio ocorreu nesta terça-feira (4), durante visita de Casagrande ao plenário da Casa.

Em clima de entusiasmo, o governador celebrou a nova função do parlamentar: “Meu vice-líder, rapaz! Meu vice-líder aqui na Assembleia! Trate ele bem”, disse ao prefeito de Jaguaré, Marcos Guerra (União).

Gandini destacou sua relação histórica com Casagrande e reafirmou seu compromisso em contribuir com o governo na construção de projetos estratégicos para o Estado. “O governo está indo na direção correta. Fui convidado e aceitei. Quero ajudar na articulação e no avanço das pautas que impactam a vida dos capixabas”, afirmou.

O parlamentar também enfatizou a parceria com o novo líder do governo, deputado Vandinho Leite (PSDB). “A ideia é nos apoiarmos no plenário. Já faço a análise dos projetos pelo gabinete e, caso necessário, trabalharei junto aos colegas para esclarecer e garantir entendimento sobre as matérias”, explicou.

Com experiência na articulação legislativa, Gandini lembrou que, quando presidiu a Comissão de Justiça, já desempenhava um papel essencial na mediação e no debate dos projetos. Agora, como vice-líder do governo, reforça seu compromisso com o diálogo e a transparência no Parlamento capixaba.