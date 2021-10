Deputado Marcelo Santos conquista R$ 22 milhões em saneamento para Brejetuba

Deputado se reuniu, nesta quinta (14), com Cesan, vice-prefeito e vereadores para alinharem melhorias no serviço de água e esgoto no município

Com recorrentes reclamações de moradores de Brejetuba, os vereadores, prefeito e vice-prefeito da cidade acionaram o deputado estadual Marcelo Santos em busca de investimentos e soluções para acabar com o problema de falta de água e deficiência nos serviços de coleta e tratamento de esgoto no município. O parlamentar acionou a Cesan e, em reunião nesta quinta-feira (14), representantes da companhia anunciaram investimentos de quase R$ 22 milhões para melhorar o serviço.

Deputado discursou sobre a importância de uma boa qualidade dos serviços.

O contrato entre o município e a Companhia para os serviços de fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto foi realizado em 2018 e tem vigência por 30 anos. De acordo com representantes da estatal, a oferta de água já cobre 100% das residências, mas o serviço de esgoto ainda patina.

“Essa é uma questão urgente. Tem sempre um morador ligando para a gente falando que está sem água na torneira”, reclamou o vereador Leandro Santana.

Responsável por reunir Governo do Estado, prefeitura e vereadores, o deputado Marcelo Santos destacou a união para a solução de problemas. “Esta reunião e a solução deste problema de Brejetuba demonstra como a união nos rende bons resultados. Assim que soubemos dos problemas, contatamos a Cesan e hoje temos condição de ter boas notícias como essas”, comemorou o parlamentar.

