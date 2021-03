Desafio ‘Turismo Responsável’ termina no dia 15 de abril

Em decorrência das medidas restritivas do risco extremo para o enfrentamento da Covid -19 no Espírito Santo, a Secretaria de Turismo (Setur) estenderá o prazo para finalização do desafio “Turismo Responsável” para o dia 15 de abril. No Espírito Santo, hoje, são 561 selos emitidos, a maioria da Região Metropolitana, sendo meios de hospedagem e agências de viagens os de maior adesão.



O selo “Turismo Responsável” sinaliza para os turistas que o empreendimento adotou as normas de prevenção à Covid-19. A proposta do desafio é que o município que conseguir mobilizar o maior número de empreendimentos para aderir ao selo, receberá como prêmio a edição de um e-book sobre o destino turístico e um kit pesquisa, coordenado pelo Observatório de Turismo da Setur.



Para adesão ao selo, como para todas as ações disponibilizadas para o setor de turismo é pré requisito estar regular no Sistema de Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas (Cadastur), inclusive para acesso às linhas de crédito disponibilizadas pelo Governo do Estado em decorrência das medidas restritivas para enfrentamento da Covid -19.



“Temos, hoje, no Espírito Santo 2.300 cadastros em um universo de sete mil empreendimentos. Precisamos ampliar este número. Além das linhas de crédito, quem está no Cadastur tem acesso a todas as políticas públicas para o segmento, capacitações, qualificações entre outras ações”, explica a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro.



O cadastro no Cadastur como ao selo é feito exclusivamente pela internet por meio dos sites

www.cadastur.turismo.gov.br e www.turismo.gov.br/seloresponsavel.



Selo

O selo “Turismo Responsável” sinaliza que o empreendimento está cumprindo os protocolos sanitários elaborados pelas instituições representativas das 15 atividades que compõem a cadeia produtiva do turismo e aprovados pela Anvisa.



Estas regras estão listadas no site www.turismo.gov.br/seloresponsavel e explicadas uma a uma por meio de vídeo, facilitando a compreensão de todos.

Para qualquer informação, os interessados podem procurar a Gerência de Gestão de Turismo (Gestur) pelo telefone (27) 3636-8010 ou (27) 98868.0469 e pelo e-mail: cadastro@turismo.es.gov.br