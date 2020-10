Detran|ES alerta para site falso de leilão em nome do órgão

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) alerta a população sobre a existência de um site falso anunciando leilões eletrônicos on-line em nome do órgão. A fraude está sendo investigada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) a fim de evitar prejuízos aos cidadãos.

O Detran|ES ressalta que todos os leilões eletrônicos que realiza podem ser consultados no site www.detran.es.gov.br, na área de Editais de leilão de veículos, e orienta que o cidadão que tiver interesse em adquirir um veículo dessa forma, deve acessar a página oficial do órgão antes de fornecer quaisquer dados pessoais ou efetuar pagamentos em outros sites.

O órgão informa ainda que, no momento, não tem leilões eletrônicos agendados. Em caso de dúvida, o cidadão pode entrar em contato com o setor responsável por e-mail, por meio do endereço eletrônico leilao2.eletronico@detran.es.gov.br ou pelo telefone (27) 3145-6666.

O Detran|ES orienta que as pessoas que identificarem sites do tipo podem fazer denúncia à Ouvidoria-Geral do Estado, por meio do telefone 0800 022 11 17 ou pelo e-mail ouvidoria@es.gov.br.