Detran|ES e Setur assinam acordo para sinalização turística nos municípios

today1 de dezembro de 2020 remove_red_eye33

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) e a Secretaria de Turismo (Setur) assinaram, na última semana, um novo acordo de cooperação reafirmando o compromisso com a implantação de sinalização de orientação turística dentro da programação de sinalização viária horizontal e vertical nos municípios sob competência do órgão de trânsito.

O objetivo da parceria, que contempla um total de 69 cidades capixabas, é indicar os atrativos turísticos de perímetro urbano, a partir do Projeto Executivo de Sinalização de Orientação Turística da Setur, valorizando os destinos turísticos dos municípios. Para isso, a Setur participará das discussões com as prefeituras, na fase de revisão dos projetos de sinalização viária dos municípios que não têm o trânsito municipalizado e são atendidos pelo Detran|ES.

“Essa parceria é muito importante para que a sinalização que já fazemos, além de organizar o trânsito e orientar os condutores e pedestres em defesa da vida nas vias, seja também um incentivo à vocação turística dos nossos municípios, como Domingos Martins, Santa Teresa, Muqui, Conceição da Barra, dentre tantos outros atrativos”, considera o diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira.

“É uma ação que qualifica o turismo no Estado. Facilitando o acesso dos turistas autoguiados às regiões turísticas e a atrativos importantes. A estruturação dos destinos leva desenvolvimento e gera emprego e renda”, destaca o secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana.

Centro Metropolitano de Provas

O Detran|ES e a Setur/ES têm outras parcerias e, dentre elas, a concessão de uso de uma área no Pavilhão de Carapina, na Serra, onde o órgão de trânsito implantou, neste ano, o Centro Metropolitano de Provas Práticas.