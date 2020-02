Detranzinho promove atividades educativas em todo o ES

today11 de fevereiro de 2020 remove_red_eye33

As aulas estão de volta e obedecer às regras de trânsito e ter bom comportamento nas vias é essencial para que os estudantes façam os seus trajetos em segurança. Para informar e conscientizar os estudantes capixabas, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) promove atividades em seu espaço de educação e em escolas de todo o Estado.

Participar dessas ações educativas contribui para que os estudantes conheçam as principais regras de trânsito e adotem atitudes seguras, sejam como pedestres, ciclistas, carona no carro ou moto, passageiros no ônibus ou van escolar.

Por meio do projeto “Detranzinho Itinerante”, a equipe de educação do Detran|ES percorre escolas de todo o Estado, promovendo atividades lúdicas com a temática do trânsito, desenvolvidas de acordo com a faixa etária dos alunos. Os estudantes participam de palestras, teatro de fantoche, contação de história, roda de conversa e do jogo Transitolândia.

Além disso, o Detran|ES também tem um espaço de educação no município da Serra com auditório, sala de teatro de fantoches, área para a Transitolândia e circuito de rua e refeitório. Tudo preparado para receber alunos de 04 a 14 anos nas atividades educativas do órgão. O Detranzinho está localizado na Rua Sebastião Rodrigues Miranda, 49, bairro Boa Vista II (atrás do Hospital Vitória Apart).

O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, destaca que a educação dos estudantes é importante e ajudará na promoção de um trânsito mais seguro no futuro. Ele convida as escolas a agendarem sua visita ao Detranzinho ou levarem o projeto até o seu município e, assim, contribuírem para uma educação de trânsito mais efetiva no Espírito Santo. “Educar as crianças e adolescentes que ainda não dirigem, mas estão no trânsito todos os dias, é importante para que eles conheçam desde cedo as regras e já comecem a mudar de comportamento. Queremos passar para os estudantes a importância de adotar atitudes seguras no trânsito e serem nossos multiplicadores nas famílias”, disse Vieira.

Abordagens educativas no trânsito e palestras

Nesta semana, até esta quinta-feira (13), a equipe de educação do Detran|ES realizará ações de abordagem e conscientização a pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas, no município de Barra de São Francisco, na região noroeste do Estado. As atividades acontecem em parceria com o 11° Batalhão da Polícia Militar (BPM).

Durante a ação, condutores parados no semáforo, além de ciclistas e pedestres atravessando a faixa, são abordados e recebem orientações sobre comportamento mais seguro no trânsito, com atenção especial para o perigo da mistura de bebida e direção, e do aumento do uso do celular no trânsito.

A gerente de educação de trânsito e estatística do Detran|ES, Sheila Sibaldo Silverol, salienta que essa ação está sendo realizada após uma solicitação do próprio BPM do município. “O comandante do Batalhão da Polícia Militar de Barra de São Francisco, tenente-coronel Rômulo Souza Dias, entrou em contato conosco informando a necessidade de uma atuação educativa na cidade. Então, a equipe está, desde segunda-feira (10), trabalhando com todos aqueles que integram o trânsito. Queremos incutir na população que o trânsito é feito de escolhas conscientes”, acrescenta.

Nesta quarta-feira (12), os agentes de educação de trânsito realizarão palestra educativa em Águia Branca, durante o Seminário Cafeicultura Competitiva. A ação faz parte do Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter).

Detranzinho na sua cidade

Os municípios que tiverem interesse em levar as ações de educação de trânsito do “Detranzinho Itinerante” para suas escolas e também as unidades educacionais que quiserem agendar a visita dos estudantes ao Detranzinho devem fazer a solicitação, por meio de oficio endereçado à Diretoria Técnica, e por meio do e-mail cocep@detran.es.gov.br.

O ofício também poderá ser protocolado na sede do Departamento, em Vitória, ou em qualquer Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) ou Posto de Atendimento Veicular (PAV) no Estado.

Para obter outras informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (27) 3315-1597.