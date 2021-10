DHPP da Serra prende um dos criminosos mais procurados da Justiça de Minas Gerais

A Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) da Serra prendeu três homens integrantes de uma organização criminosa, que atuava no município de Governador Valadares, em Minas Gerais. As prisões ocorreram na última sexta-feira (1º), em um condomínio situado no bairro Manguinhos, na Serra. Os detalhes das prisões foram apresentados em entrevista coletiva, na manhã de terça-feira (5), na Chefatura de Polícia Civil.



Segundo as investigações, o suspeito de 24 anos, apontado como o líder da organização criminosa mineira, é foragido da Justiça de Minas Gerais. Ele foi preso em cumprimento ao mandado de prisão pela prática do crime de homicídio. Ainda durante a ação, outros dois indivíduos também foram presos e, com eles, foram apreendidos uma pistola de calibre. 380 e documentos falsos.



O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, destacou a importância da integração entre as polícias dos estados para a realização de prisões. “Essas prisões são importantes porque se tratam de indivíduos de extrema periculosidade e que vieram para o nosso Estado com a intenção de praticar crimes da mesma natureza. Todos os que vierem praticar crimes no Espírito Santo serão presos”, frisou.



De acordo com o titular da DHPP da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, a prisão dos criminosos ocorreu um dia antes deles assaltarem uma casa de luxo em Manguinhos. “Conseguimos impedir o roubo em uma residência de luxo no bairro Manguinhos, que iria acontecer no dia 02 de outubro. Eles já estavam monitorando essa residência há dois meses. Inclusive, o indivíduo que foi preso com a arma de fogo tinha chegado naquele dia, especialmente, para cometer esse roubo”, explicou o delegado.



O homem de 24 anos é apontado como o líder da organização criminosa mineira. “Ele é o mais procurado de Governador Valadares e um dos mais procurados do Estado de Minas Gerais. É extremamente perigoso, envolvido em diversos homicídios e roubos, além de ter migrado para cá e ser investigado por envolvimento em crimes cometidos aqui”, informou Sandi Mori.



Já o segundo suspeito, de 23 anos, tinha um mandado de prisão temporária por roubo, no Espírito Santo. O terceiro indivíduo, de 20 anos, foi detido na posse de um revólver calibre. 380 e dois documentos falsos.



Segundo o responsável pelas investigações, a organização criminosa é investigada por homicídios, roubos e tráfico no município de Governador Valadares e os detidos já estavam cometendo novos crimes no Espírito Santo.



Os suspeitos foram encaminhados à Divisão, onde foi dado o cumprimento dos mandados. O suspeito de 23 anos responderá por uso de documentação falsa. Já o jovem de 20 anos foi autuado, em flagrante, por uso de documentação falsa e porte ilegal de arma de fogo. Todos foram encaminhados à unidade prisional ficando à disposição da Justiça.



Latrocínio

Um jovem de 20 anos foi detido no dia 04 de agosto, durante uma operação da DHPP da Serra, no bairro Vila Nova de Colares, no município. Ele é suspeito de ser o autor de um latrocínio contra um homem de 35 anos, morto com diversos tiros no dia 22 de julho, no mesmo bairro. Ele pertence à mesma organização criminosa das pessoas que foram presas em Manguinhos.



“Ele atirou várias vezes contra a vítima, até no rosto. Tudo isso na frente da esposa e da filha da vítima, de seis anos de idade. Após o crime, ele subtraiu as duas pistolas, o dinheiro e o celular da vítima”, disse Sandi Mori.