Dia Nacional do Turismo: Vitória encanta com sua gastronomia, cultura e belezas

today8 de maio de 2023 remove_red_eye34

Vitória vem se consolidando como um destino turístico cada vez mais procurado e encantador, com uma série de atrações culturais, gastronômicas e belezas naturais. E para impulsionar ainda mais o setor, a prefeitura vem investindo em diversas ações para fomentar o turismo na cidade.

A capital do Espírito Santo é um dos destinos turísticos mais charmosos do Brasil. Com um litoral repleto de praias paradisíacas, monumentos históricos, vários parques urbanos e uma cultura rica e diversa, a cidade atrai visitantes de todas as partes do mundo.

Neste dia 8 de maio, é celebrado o Dia Nacional do Turismo. A data tem a finalidade de promover e homenagear a prática do turismo entre os brasileiros, conscientizando a população sobre as diversas belezas naturais e culturais que formam o Brasil. De acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT), a viagem é caracterizada como turística quando um ou mais indivíduos viajam para fora de seu ambiente residencial entre um período de 24 horas a 120 dias, sem exercer qualquer tipo de atividade profissional.

Entre as iniciativas da prefeitura de Vitória para atrair os visitantes e vários lugares do mundo para a cidade, destaca-se o fortalecimento da infraestrutura turística, com a construção de novos equipamentos e a revitalização de áreas turísticas já existentes. Um exemplo é a construção da Nova Orla de São Pedro, na Ilha das Caieiras, importante pólo gastronômico onde acontecem vários festivais como o Festival da Torta Capixaba, Festival Mariscada e Festival da Casquinha de Siri, que recebe inúmeros turistas além de ser um dos lugares mais bonitos para se contemplar o pôr do sol na cidade.

Museu a céu aberto

Outra importante ação da prefeitura é o incentivo ao turismo cultural, valorizando o rico patrimônio histórico. Vitória é uma cidade que tem história para contar e o centro histórico é um verdadeiro museu a céu aberto, com construções antigas que remontam ao período colonial. Destaque para a Catedral Metropolitana de Vitória, Convento de São Francisco, Igreja do Carmo e Igreja Nossa Senhora do Rosário, monumentos que fazem parte do Projeto Visitar Centro Histórico e que são verdadeiros tesouros arquitetônicos. Uma das edificações mais importantes e históricas do Centro de Vitória, o Mercado da Capixaba, está atualmente em restauro para voltar a ser um local fundamental para fomentar a vida no Centro e trazer uma grande movimentação de turistas e moradores.

” É fundamental que o setor do turismo seja valorizado e incentivado em toda nossa ilha, que possui um enorme potencial turístico. Neste Dia Nacional do Turismo, vamos valorizar a cultura e as belezas naturais de Vitória, e promover o desenvolvimento econômico e social através do turismo.” disse o Diretor – Presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Marcus Gregório.

Mas o turismo em Vitória não se resume apenas a essas atrações. A cidade possui uma gama diversa de atrações com festas populares como os Desfiles das Escolas de Samba, que abrem o carnaval no Brasil recebendo turistas do mundo inteiro.

Por ser uma ilha, o turismo náutico é forte, temos um dos melhores pontos de avistamento de baleias Jubarte do Brasil e um ambiente marítimo que favorece o desenvolvimento de esportes a vela, como windsurf e kitesurf, Canoa Havaiana e que colocam Vitória como um dos melhores destinos de turismo náutico do Brasil. É o que aponta o Ministério do Turismo, segundo Boletim de Inteligência de Mercado, divulgado em julho de 2021. Todos esses encantos contribuíram para que, em 2021, Vitória tenha alcançado a maior taxa de ocupação da rede hoteleira. O resultado foi apresentado na pesquisa realizada pela Consultoria Hoteleira CoHotel, na qual a capital aparece com 58% de ocupação nos hotéis, seguida pela cidade de Recife, com 51% de ocupação.

No ano de 2022, Vitória foi a única cidade capixaba com nota A em turismo, que é a classificação máxima dada pelo Ministério do Turismo. Para poder receber essa classificação foram analisados: infraestrutura, engajamento da sociedade, receptividade das pessoas ao turista e o que representa o turismo na economia da cidade.

Luzia Toledo, Diretora de Turismo da CDTIV, destaca a importância da data: ” O dia Nacional do Turismo é uma data muito importante para o setor, nacionalmente. O Brasil com absoluta certeza é um país rico em todas as diversidades e registra- se com muita alegria o símbolo maior do turismo no Brasil que é o Cristo Redentor, que é um marco para o país e para o mundo. O Espírito Santo está contemplado pela Embratur como integrante da Rota Internacional do Turismo Náutico. Hoje, o Brasil e muitos países Europeus participam da temporada de observação das baleias jubartes, que a cada ano, somos contemplados por belos espetáculos das nossas baleias jubartes.”

foto Leonardo Silveira