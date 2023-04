Direito de resposta concedido à empresa Thompson e Duarte Engenharia Ltda

today3 de abril de 2023 remove_red_eye275

Referente a matéria publicada no dia 19 de janeiro de 2023, intitulada: “DENÚNCIA | De acordo com moradores, prefeito de Iconha contratou empresa de engenharia para prestar serviço de locação de maquinários”, o jornal Hora Aghá foi procurado pelo escritório Anholleti & Dangremon Advogados, representando a empresa citada na matéria, pedindo direito de reposta. Segue a nota na íntegra enviada:

“Na data de 19/01/2023 o Jornal Hora Agha publicou em seu site, e nos seus perfis do Facebook e Instagram, notícia intitulada “DENÚNCIA | De acordo com moradores, prefeito de Iconha contratou empresa de engenharia para prestar serviço de locação de maquinários”, a reportagem lança dúvida sobre a contratação da empresa Thompson e Duarte Engenharia Ltda, ao afirmar que o contrato entabulado entre as partes seria “no mínimo suspeito”.

Ao divulgar inverdades, o jornal lança dúvidas sobre a atuação idônea da empresa Thompson Engenharia, razão pela qual impõe que seja restaurada a verdade dos fatos.

Ao contrário daquilo noticiado pela Jornal Hora Agha, a Thompson Engenharia é uma empresa que tem entre suas finalidades contratual a locação de máquinas e equipamentos, conforme consta de seu contrato social com as habilitações através dos CNAE’s. F-4313-4/00 Obras de terraplenagem, N-7732-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, N-7739-0/99 – Aluguel de máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, entre outras, que garantem a prestação do serviço contratado, não havendo que se falar em “contratação no mínimo suspeita” como afirmou o jornal de forma tendenciosa e equivocada.

Além do mais, o contrato existente entre a Thompson e Duarte Engenharia Ltda e a Prefeitura Municipal de Iconha, foi gerado a partir da adesão de uma Ata de Registro de Preços, após se sagrar vencedora de uma licitação com a SEAG (Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca), Órgão do Estado do Espírito Santo. Salientamos que o referido processo licitatório já foi devidamente apreciado pelos entes competentes do Estado, como o Tribunal de Contas, não existindo nenhum tipo de suspeição em relação a sua legalidade.

Por fim, a Thompson Engenharia destaca seu respeito ao direito de imprensa, mas repudia toda e qualquer especulação tendenciosa, que possa abalar a reputação da empresa e desqualificar a excelência dos serviços prestados. Repudia também, a propagação de notícias não checadas que levam desinformações aos leitores.

Atenciosamente

Thompson e Duarte Engenharia Ltda”